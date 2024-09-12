Украинцы могут платить за коммуналку на 50% меньше: кто может подать заявление

В 2024 году льготы на оплату коммунальных услуг в Украине могут получить граждане с низким совокупным доходом семьи, а также ветераны войны, многодетные семьи и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Оформить льготы можно через веб-портал Пенсионного фонда или в соответствующих учреждениях, скидки составляют от 25% до 100% в зависимости от категории.

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OBOZ.UA разобрался, на какие скидки могут претендовать украинцы и как их оформить. Согласно постановлению Кабинета Министров № 389 от 4 июня 2015 года, у украинских граждан есть возможность получить льготы на оплату различных видов жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся:

Оплата жилья :

: квартирная плата (квартплата);

плата за содержание домов и придомовых территорий;

управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги :

: снабжение холодной и горячей водой;

водоотвод;

теплоснабжение;

электроэнергия;

природный газ, включая его транспортировку и распределение;

централизованное отопление;

вывоз бытовых отходов.

Другие услуги :

: плата за твердое топливо и сжиженный газ.

Категории лиц, имеющих право на льготы

Право на льготы имеют категории граждан, чей совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает определенную государством сумму. В 2024 году эта сумма выросла до 4240 гривен. Если доход семьи превышает эту величину, льготы не предоставляются, но можно обратиться за жилищной субсидией. Среди категорий граждан, которые могут претендовать на скидки, есть:

100% льгота :

: лица с особыми заслугами перед государством и члены их семей (родители, супруга, супруг умершего лица);

пенсионеры, работавшие педагогами, медиками, фармацевтами в сельской местности или городках;

работники заведений культуры и музеев в сельских районах

50% льгота :

: многодетные семьи; детские дома семейного типа;

семьи погибших военнослужащих или работников службы гражданской защиты;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, в том числе члены семей умерших ликвидаторов;

участники войны и другие пострадавшие в результате нацистских преследований.

25% льгота :

: дети войны.

Специальные льготы для участников боевых действий :

: 75%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг.

Процедура получения льгот

Чтобы воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, гражданам необходимо пройти процедуру оформления, которую с 1 декабря 2022 года осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Оформление льгот можно осуществить несколькими способами:

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда; обратиться в одно из отделений ПФУ или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

ПФУ или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП); с помощью уполномоченных лиц территориального общества.

В сентябре 2024 г. части граждан необходимо повторно обратиться в ПФУ для подтверждения своего права на получение жилищных субсидий. Однако большинство лиц продолжат получать льготы без дополнительных обращений. Важно помнить, что с января 2023 льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной форме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и продолжающие там проживать, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 грн на одного человека.

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