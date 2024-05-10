Настоящие сложности еще не началась: украинцам могут вернуть почасовые отключения света – "Укрэнерго"

Украинскую энергетику ждет очень непростое лето. Ожидается, что потребление электроэнергии будет расти, а ее производство, наоборот, падать. В таком случае может усугубиться дефицит тока. Если это произойдет, будут введены почасовые графики отключений, которые затронут не только промышленность, но и бытовых потребителей.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге. Он подчеркнул, что пока ограничения применяются только для бизнеса и промышленности, но летом ситуация может измениться.

"Сейчас еще не самая сложная ситуация из тех, что могут быть. Мы пока что еще не видели настоящей летней жары. И, соответственно, на максимум не используются потребителями системы кондиционирования. Также летом меньше ресурсов есть у гидроэлектростанций (ГЭС), особенно в жаркие дни. И еще не достигла своего минимума мощность атомных электростанций (АЭС). Поэтому нас, безусловно, ожидают вызовы летом. И они будут, в первую очередь, связаны с дефицитом мощности из-за повреждения электростанций", – объяснил Кудрицкий.

Все эти факторы могут привести к тому, что в энергосистеме Украины будет наблюдаться непрерывный дефицит тока в течение суток. В таком случае всей стране придется вернуться к почасовым отключениям света.

"В этой ситуации используется другой график. А именно печально известный всем нам график почасовых отключений (ГПО). Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления, и облэнерго вместе с областной администрацией распределяют это лимит по каждому потребителю, формируя списки отключений. То есть, другими словами, если дефицит ухудшится, то графиков ограничений промышленности может не хватать, и тогда нужно будет применять графики, в которых уже все потребители будут участвовать", – заявил Кудрицкий.

Почему сейчас свет отключают только бизнесу

Глава "Укрэнерго" объяснил, что после недавних атак России на энергетику Украина покрывает дефицит тока с помощью импорта и аварийной помощи из соседних стран. Однако в пиковые часы потребления (вечером и утром), а также ночью, когда нет импорта, электроэнергии начинает не хватать.

"Основным средством балансирования энергосистемы, когда не хватает импорта и аварийки, является ограничение потребления. Пока "Укрэнерго" применяет ограничения потребления для небытовых потребителей – промышленности и бизнеса. Это происходит из-за того, что есть определенный порядок применения ограничений... В сегодняшних условиях, когда дефицит в течение суток возникает не постоянно, а несколько раз в день, лимитировано по часам, то в такой ситуации применяются именно график для небытовых потребителей", – объяснил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что аварийная помощь из-за границы не является гарантированной. Она предоставляется, только если у стран-соседей Украины есть избыток мощности, которой они могут оперативно поделиться с украинской энергосистемой.

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы стимулировать коммерческий импорт, который является гарантированным, плановым источником... Это касается и ночных часов. Более того, если предприятия, которым сейчас не хватает электроэнергии, ее импортируют и покрывают хотя бы 30% своего потребления импортом, сегодняшние правила гарантируют им отсутствие отключений... Этим они помогут и себе, и энергосистеме", – заявил глава "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кабинете министров Украиныуже обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероятно, свет для украинцев все-таки подорожает. Это необходимо для того, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

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