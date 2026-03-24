"Накроет" большинство регионов: графики отключений света в Украине на 24 марта
Во вторник, 24 марта, в большинстве регионов Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать с 16:00 до 22:00.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Минэнергетики. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение света в Украине 24 марта: главное
- Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
- В большинстве регионов для населения действуют графики почасовых отключений.
- В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 6:00 до 24:00.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).
- Энергетики призывают перенести активное потребление электроэнергии на дневное время. А с 16:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.
Где действуют внеплановые отключения
В то же время, отметим, в отдельных регионах украинцам могут отключать свет внепланово. Причина – возникновение аварийных ситуаций.
В частности, экстренные отключения вне графика действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.
Помимо этого, по данным "ДТЭК Одесские электросети", из-за вражеской атаки вечером 23 марта без света остались часть жителей Одесского района области. В частности, Пересыпского района Одессы.
Также в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остается без электроснабжения часть потребителей сразу в ряде областей. В частности:
- Херсонской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Сумской.
В целом же, следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:
Ситуация с отключениями электроэнергии существенно изменилась
В то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.
"По состоянию на сегодня дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей", – сказал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
