"Накроет" большинство регионов: графики отключений света в Украине на 24 марта

Во вторник, 24 марта, в большинстве регионов Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать с 16:00 до 22:00.

Видео дня

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Минэнергетики.

Отключение света в Украине 24 марта: главное

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В большинстве регионов для населения действуют графики почасовых отключений .

. В то же время вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 6:00 до 24:00.

Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на этой странице ниже).

Энергетики призывают перенести активное потребление электроэнергии на дневное время. А с 16:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.

Где действуют внеплановые отключения

В то же время, отметим, в отдельных регионах украинцам могут отключать свет внепланово. Причина – возникновение аварийных ситуаций.

В частности, экстренные отключения вне графика действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.

Помимо этого, по данным "ДТЭК Одесские электросети", из-за вражеской атаки вечером 23 марта без света остались часть жителей Одесского района области. В частности, Пересыпского района Одессы.

Также в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остается без электроснабжения часть потребителей сразу в ряде областей. В частности:

Херсонской;

Запорожской;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской.

В целом же, следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ситуация с отключениями электроэнергии существенно изменилась

В то же время, рассказал ранее вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.

"По состоянию на сегодня дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!