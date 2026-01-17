"Нафтогаз" заявил о новой атаке РФ: пытаются оставить украинцев без газа

Россия только с 12 по 17 января уже в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру Украины. РФ пытается оставить украинцев без газа во время самых больших морозов.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий на своей странице в Facebook. "Только за эту неделю враг 6 раз атаковал различные объекты Группа Нафтогаз. Этой ночью – очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу природного газа. К счастью, пострадавших нет. На месте работают специалисты, которые оценивают масштаб повреждений", – заявил он.

Газовая инфраструктура находится под постоянными атаками. Из-за этого приходится увеличивать объемы импорта. Отметим, атаки на газовую инфраструктуру начались еще до начала отопительного сезона и продолжаются до сих пор.

"Пользуясь аномальными погодными условиями, враг усиливает удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас тепла, создать невыносимые условия жизни. Все службы Нафтогаза работают в усиленном режиме".

Вице-премьер Юлия Свириденко добавляет, что особая сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты. Нафтогаз обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозит дополнительное оборудование. Обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров Правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона.

Отключений газа не будет

Никакихограничений газоснабжения пока нет и они не планируются ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины. "В телеграмм-каналах распространяется заведомо недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газа в Хмельницкой области. Никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе страны нет и не предвидится. Это абсолютная неправда", – отметил он.

В компании подчеркивают, что несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно ликвидируют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все торговые сети в Украине работают стабильно и обеспечивают бесперебойные поставки продукции, хотя отдельные магазины действительно точечно закрываются по техническим причинам. То есть ни энергетические атаки со стороны России, ни сложные погодные условия не угрожают продуктовой безопасности страны.

