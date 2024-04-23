Министр энергетики обратился к украинцам и бизнесу: что необходимо сделать каждому

Правительство призывает украинцев к сокращению использования бытовых приборов в пиковое время с 19.00 до 21.00 с целью уменьшения нагрузки на энергосистему. Также бизнесу рекомендуется пользоваться возможностью импорта электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы компаний.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире Национального телемарафона. "Призываем население потреблять электроэнергию более рационально – по возможности уменьшить использование бытовых электроприборов в часы вечернего пика с 19 до 21.00, переносить их работу на ночное время ", – отметил Колесник.

Он также обратился к представителям бизнеса с предложением воспользоваться возможностью импорта электроэнергии, предоставляемой правительством, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий. А также воздержаться от использования освещения и рекламы, которые не являются критически необходимыми для их деятельности.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко уже подчеркивала важность импорта электроэнергии, предоставляемого правительством как одного из способов предотвращения возможных отключений электроснабжения, особенно в случае дефицита энергии в энергосистеме. Она отмечала, что предыдущий опыт доказал, что импорт электроэнергии может обеспечить стабильную работу промышленных производств и предприятий, нуждающихся в непрерывном электропитании.

Стоит отметить, что у Украины есть возможность импортировать электроэнергию из соседних стран, таких как Словакия, Венгрия, Румыния, Польша. Предлагаемые объемы импорта электроэнергии могут составлять значительную часть фактического потребления, что позволит обеспечить эффективное функционирование украинской энергетической системы даже в сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должно не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

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