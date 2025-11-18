УкраїнськаУКР
В крупном украинском городе масштабные отключения света и перебои с водой: время возобновления подачи энергии неизвестно

Роман Костюченко
Иллюстрация - отключение света в Киеве

В Херсоне из-за российского обстрела частично обесточены все районы города. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.

Об этом сообщили в Херсонской ГВА. Там отметили: проблемы с водой могут возникнуть в многоквартирных домах.

"Специалисты изучают объем повреждений. И проводят аварийно-ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, проблемы с энергоснабжением привели к остановке троллейбусов. Тем не менее автобусы в городе продолжают ездить.

В то же время, отметим, жители города могут самостоятельно следить за ситуацией с энергетикой. Отслеживать отключения можно по ссылке.

Сколько воды запасать на случай блэкаута

В целом же, рассказали, в свою очередь, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), на случай блэкаута или внезапных аварийных отключений света следует иметь дома запас питьевой и технической воды. Расчет:

  • 3 литра питьевой воды на человека в сутки.
  • 10-12 литров технической воды.

Ее следует хранить в темном прохладном месте.

Кроме того, там советуют сделать запас продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой. В частности:

  • Крупы.
  • Консервы.
  • Сублимированные продукты.
  • Орехи.
  • Сухофрукты.
  • Шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Как сообщал OBOZ.UA, также специалисты советуют обеспечить себя источниками тепла. В частности, приобрести грелки.

