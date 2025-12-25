Масштабные отключения электроэнергии по всей Украине: графики на 25 декабря

В Украине на 25 декабря запланированы масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут все регионы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они тоже будут круглосуточными.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.

Где смотреть графики отключений

В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В Одессе аварийные отключения

В то же время, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в Одессе действуют аварийные отключения. Причина – необходимость недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

"Пункты несокрушимости в городе функционируют: они открыты и укомплектованы всем необходимым. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света: в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

