Масштабные отключения электроэнергии по всей Украине: графики на 25 декабря
В Украине на 25 декабря запланированы масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут все регионы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности. Они тоже будут круглосуточными.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.
Где смотреть графики отключений
В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:
В Одессе аварийные отключения
В то же время, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в Одессе действуют аварийные отключения. Причина – необходимость недопущения перегрузки поврежденного оборудования.
"Пункты несокрушимости в городе функционируют: они открыты и укомплектованы всем необходимым. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света: в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
