Купили квартиру или получили в наследство: что обязательно нужно сделать
Если вы стали владельцем недвижимости – нужно переоформить договор на распределение электроэнергии с оператором системы распределения (ОСР). Это поможет избежать неточностей при расчетах и получить возможность заказывать услуги по номеру лицевого счета.
Договор о распределении электрической энергии – документ, согласно которому ОСР поставляет электроэнергию бытовым потребителям. Об этом напомнили в "Прикарпатьеоблэнерго".
Договор нужно переоформить, когда вы:
- приобрели новое жилье;
- получили жилье в наследство;
- хотите использовать помещение в коммерческих целях;
- сменили фамилию.
Договор заключается один раз. После этого начинается подача электрической энергии потребителю. "Прикарпатьеоблэнерго" рекомендует перезаключать договор онлайн. Это позволит сэкономить время – процедуру можно пройти за 20 минут.
Для перезаключения договора нужны следующие документы:
- справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);
- паспорт;
- документ, подтверждающий право собственности или пользования объектом (выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество);
- номер счетчика электрической энергии.
Процедура онлайн-переоформления договора может занять до трех дней. Для переоформления договора нужно:
- перейти на сайт своего ОСР;
- зайти в "Личный кабинет";
- в разделе "Заказать услугу" выбрать "Перезаключение договора на распределение ЭЭ";
- заполнить данные нового владельца объекта и добавить копии документов;
- подписать заявление о переоформлении договора электронной подписью и дождаться оповещения о состоянии услуги в "Личном кабинете".
Также переоформить договор можно через сервис Дія. При перезаключении договора через компьютер или ноутбук:
- необходимо зарегистрироваться или войти в "Личный кабинет";
- выбрать услугу "Перезаключение договора на распределение электроэнергии" и зарегистрировать обращение;
- нажать на кнопку "Добавить через Дія.Шеринг";
- считать QR-код сканером в приложении Дія и подтвердить отправку копий документов;
- собственноручно добавить копию документа, подтверждающего право собственности или пользования объектом;
- выбрать вариант подписания Дія.Подписью, считать QR-код и подтвердить наложение Дія.Подписи.
Если вы перезаключаете договор, используя телефон – нужно повторить те же самые шаги, но уже без сканирования QR-кода. Вас автоматически переведет в приложение "Дія", где вы также сможете добавить копии.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. В 2025 году рынок жилья в Украине почти восстановился до уровня до пандемии, но изменился по содержанию.
