Купили квартиру или получили в наследство: что обязательно нужно сделать

Если вы стали владельцем недвижимости – нужно переоформить договор на распределение электроэнергии с оператором системы распределения (ОСР). Это поможет избежать неточностей при расчетах и получить возможность заказывать услуги по номеру лицевого счета.

Договор о распределении электрической энергии – документ, согласно которому ОСР поставляет электроэнергию бытовым потребителям. Об этом напомнили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Договор нужно переоформить, когда вы:

приобрели новое жилье;

получили жилье в наследство;

хотите использовать помещение в коммерческих целях;

сменили фамилию.

Договор заключается один раз. После этого начинается подача электрической энергии потребителю. "Прикарпатьеоблэнерго" рекомендует перезаключать договор онлайн. Это позволит сэкономить время – процедуру можно пройти за 20 минут.

Для перезаключения договора нужны следующие документы:

справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);

паспорт;

документ, подтверждающий право собственности или пользования объектом (выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество);

номер счетчика электрической энергии.

Процедура онлайн-переоформления договора может занять до трех дней. Для переоформления договора нужно:

перейти на сайт своего ОСР;

зайти в "Личный кабинет";

в разделе "Заказать услугу" выбрать "Перезаключение договора на распределение ЭЭ";

заполнить данные нового владельца объекта и добавить копии документов;

подписать заявление о переоформлении договора электронной подписью и дождаться оповещения о состоянии услуги в "Личном кабинете".

Также переоформить договор можно через сервис Дія. При перезаключении договора через компьютер или ноутбук:

необходимо зарегистрироваться или войти в "Личный кабинет";

выбрать услугу "Перезаключение договора на распределение электроэнергии" и зарегистрировать обращение;

нажать на кнопку "Добавить через Дія.Шеринг";

считать QR-код сканером в приложении Дія и подтвердить отправку копий документов;

собственноручно добавить копию документа, подтверждающего право собственности или пользования объектом;

выбрать вариант подписания Дія.Подписью, считать QR-код и подтвердить наложение Дія.Подписи.

Если вы перезаключаете договор, используя телефон – нужно повторить те же самые шаги, но уже без сканирования QR-кода. Вас автоматически переведет в приложение "Дія", где вы также сможете добавить копии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. В 2025 году рынок жилья в Украине почти восстановился до уровня до пандемии, но изменился по содержанию.

