Кто в Украине сможет получить скидку на коммуналку в 75%: названы категории

В Украине льготы на коммунальные услуги в размере 75% могут получить участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и некоторые другие категории. При этом льгота предоставляется независимо от размера дохода.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины. Так, льгота в размере 75% предоставляется:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

реабилитированным лицам из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения), или ограничения свободы, или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Для обеспечения единого государственного учета таких лиц ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (постановление КМУ от 29.01.2003 № 117). В ЕГАРП включается информация о льготниках и членах их семей, на которые, согласно законодательным актам, распространяются льготы.

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРП льготник предоставляет:

паспорт/временное удостоверение гражданина Украины;

документы, подтверждающие право льготника на льготы;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

договор аренды;

справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу или другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника, а в случае их отсутствия — акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица, составленный должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады.

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