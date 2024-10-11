Когда ждать отключений света в Украине: энергетики рассказали о ситуации 11 октября

В Украине сегодня, 11 октября, не планируется вводить графики отключений электроэнергии. Однако в пиковые часы потребления, а именно вечером после 16:00, в стране сохраняется дефицит тока. Поэтому энергетики просят ответственно отнестись к использованию мощных электроприборов. Почасовые же отключения света могут вернуться с наступлением холодов, прогнозируют энергетики.

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О планах на 11 октября сообщили в "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления не планируются. По возможности пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", – заявили в компании.

В Министерстве энергетики добавили, что особенно активно экономить электроэнергию следует с 17:00 до 22:00 часов. "Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Идет активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду", – объяснили в ведомстве.

Так, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В частности, в Николаевской области из-за ракетного обстрела территории энергетического объекта обесточивались подстанция и бытовые потребители. А на Херсонщине в результате атаки дроном было повреждено оборудование подстанции, обесточивались подстанция и бытовые потребители.

"За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 2816 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 522 населенных пункта", – подсчитали в министерстве.

Когда вернутся отключения электроэнергии: прогнозы неоднозначные

Министр энергетики Герман Галущенко уверен: зима 2024-2025 годов имеет шансы пройти для украинцев без отключений электроэнергии, если Россия не разрушит уцелевшие после предварительных атак объекты критической энергетической инфраструктуры. Впрочем, с таким прогнозом соглашаются не все.

Галущенко, в частности, раскритиковал прогноз ООН, согласно которому продолжительность отключений света зимой может составлять до 18 часов в сутки. "Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных доводов", – сказал министр.

Но не все причастные к энергетике эксперты согласились бы с прогнозом Галущенко. Например, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее предполагал, что в зависимости от продолжительности периода сильных холодов зимой может быть график отключений 4 через 4 или 4 через 6 часов.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что жители Киева будут иметь свет только по 8 часов в сутки. Это произойдет, если город останется без внешнего энергоснабжения.

"В Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности, которые нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны: если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – прогнозирует эксперт.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что зимой без отключений не обойтись. По его словам, даже при относительно стабильной ситуации с электроснабжением зимой свет будут выключать по пять часов в сутки. Но для этого Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, а зимние температуры не должны опускаться ниже 15 градусов мороза.

Кроме того, ранее OBOZ.UA сообщал, что гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко назвал фактом, что зимой в Украине будут отключать свет из-за дефицита электроэнергии. По его словам, с точки зрения обеспечения электроэнергией в компании готовы к любому развитию событий. Однако сценарную планировку они не делают.

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