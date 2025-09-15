Когда в Украине изменят тарифы на электроэнергию: прогнозы Кабмина и важные цифры

В Украине в конце октября закончится действие постановления, которым фиксируется действующий тариф на электроэнергию. Несмотря на слухи, в правительстве пока не планируют пересматривать стоимость тока. При этом ситуация все еще может измениться.

Видео дня

О том, сколько будет стоить электроэнергия и что повлияет на ситуацию, читайте в материале OBOZ.UA.

Будут ли повышать тарифы на электроэнергию и для кого изменится стоимость

Главное:

нынешний тариф на электроэнергию действует до конца октября 2025-го. После этого его могут либо продлить, либо изменить;

по информации OBOZ.UA, сейчас в правительстве не планируют пересматривать стоимость тока;

из-за обстрелов РФ может возникнуть необходимость вводить графики отключения электроэнергии, однако это не повлияет на ситуацию с тарифами (как минимум в этом году);

в октябре введут тариф на электроэнергию для тех, кто отапливает дом или квартиру электроэнергией, – на первые 2000 кВт*ч цена будет вдвое ниже (2,64 вместо 4,32 грн).

Собеседники OBOZ.UA в правительстве убеждают: сейчас никто возможность пересматривать цену на электроэнергию не рассматривает. Действительно, в конце октября заканчивается срок действия постановления о ПСО, и это дает возможность пересмотреть цену. Однако вместо этого, вероятно, действующий тариф продлят до конца отопительного сезона (то есть мая 2026-го).

Сейчас ситуация в энергетике в первую очередь зависит от того, устроит ли Россия очередные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон прошел отключений (хотя накануне различные "эксперты" по вопросам ЖКХ рассказывали о необходимости бежать из городских многоэтажек в сельские дома и готовиться к отключениям по 18 часов).

В этом году атаки на энергосистему действительно могут привести к массовым временным отключениям электроэнергии и применению графиков. Однако это не должно повлиять на тариф для населения. "Этот вопрос не актуален", – коротко ответил OBOZ.UA собеседник в правительстве.

Здесь также стоит отметить, что вопрос тарифов на электроэнергию официально решается исключительно Кабинетом министров, однако на самом деле согласовывается властной командой. Поэтому здесь многое зависит и от позиции Офиса президента. И сейчас политической воли пересматривать тарифы нет.

На самом деле изменения стоимости электроэнергии произойдут только для тех, кто имеет электрическое отопление. И они смогут платить за электроэнергию значительно меньше уже с 1 октября. Тариф на первые 2000 кВт*ч для украинцев, которые оборудовали свои квартиры и дома электрическим отоплением (речь идет не об электрическом обогревателе, а о предусмотренном паспортом объекта типе отопления).

Таким образом, те украинцы, которые используют свет для отопления, смогут с 1 октября 2025-го до 30 апреля 2026-го платить за электроэнергию по таким тарифам:

на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

за кВт*ч, на объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

"Например, если клиент, который пользуется тарифом "Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт*ч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн за кВт*ч: 1800 × 2,64 = 4752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт*ч, то платеж будет рассчитываться так: 2000 × 2,64 + 300 × 4,32 = 6576 грн", – объясняют в одной из энергоснабжающих компаний.

Сколько платят за электроэнергию в соседних странах и будет ли повышение

Евростат летом опубликовал обновленные данные по стоимости электроэнергии в европейских странах. Как видно на графике, Украина с показателем 0,0886 евро (4,32 грн) за кВт*ч находится среди стран с относительно низким уровнем тарифа. Так, большинство стран платят за электроэнергию в пределах 0,12-0,22 евро.

Самые низкие значения наблюдаются у стран Балканского и Кавказского регионов (Турция, Грузия, Сербия, Босния и Герцеговина). Украина расположена в группе с относительно низкими значениями: между Венгрией (0,0812) и Черногорией (0,0895).

При этом украинский показатель существенно ниже среднего по всем странам (около 0,17 евро). Он также ниже, чем в большинстве стран ЕС, но близок к уровню Балканских стран (Албания – 0,0958, Сербия – 0,0792).

Стоит обратить внимание:

Тариф на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч .

в Украине остается на . Решение о повышении цен для населения пока не принимали .

. В НБУ уверены, что тарифы на коммунальные услуги в Украине должны стать рыночными.

Каким будет тариф на электроэнергию в Украине в следующем году, спрогнозировать крайне сложно. Четких планов у правительства нет. Зато есть оценки, которые основываются на прогнозах. Ряд СМИ озвучили данные письма Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы. Оно предусматривает подорожание тока на 10-20% ежегодно.

Таким образом стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, сейчас неизвестно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются. То, что тарифы на электроэнергию могут расти, также прогнозировали и в НБУ. Речь идет также о прогнозе, который изложен в инфляционном отчете.

Национальный банк в своих оценках предусматривает постепенное увеличение тарифа до рыночного уровня. Правда, сейчас рынок функционирует в условиях жестких ограничений и регулирования. Поэтому украинцы покупают ток не по рыночному, а по регулируемому тарифу.

"Более длительная отсрочка решений... будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", – говорится в прогнозе НБУ.

Отметим, в Украине вопрос тарифов на электроэнергию традиционно имеет в том числе политический подтекст. И хотя, например, темпы подорожания продуктов значительно опережают темпы роста тарифов, а львиная доля тех, кто нуждается в помощи, получает субсидию, именно вопрос стоимости коммунальных услуг особенно нагнетается политиками и "экспертами".