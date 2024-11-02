Когда украинцам могут прийти чужие коммунальные долги: обязательно надо переоформить

В Украине при смене владельца недвижимости нужно обязательно переформить лицевой счет у поставщика коммунальных услуг. Иначе может возникнуть ситуация, когда вы рискуете оплатить чужие долги.

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Об этом говорится в публикации "ГазПравды". Как отмечает издание, им часто жалуются на ситуации, когда украинцы были вынуждены разбираться с чужими долгами. "А все потому, что они вовремя не переоформили на себя компослуги. Мол, ну и что, что платежка на чужое имя. На самом же деле переоформлять лицевой счет надо обязательно. Это правильно не только с юридической точки зрения, но и по финансовой. Иначе вы рискуете уплатить чужие долги", – говорится в публикации.

Да, обязательно надо проверить, я ли долги за коммуналку, при покупке недвижимости. Иначе вы можете вместе с квартирой или домом "купить" обязательство уплатить долги. Важно, чтобы в договоре купли-продажи было указано, что вы не берете на себя обязательство платить долги.

"Новый собственник не обязан возвращать долги в случае, если он не брал такую обязанность в догоиор. Если нет долгов – нужно обновить данные о владельце лицевого счета", – отмечается в публикации.

Например, для переоформления лицевого счета на поставку газа в ближайший центр предоставлятеля услуги нужно представить копии паспорта, идентификационного кода, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, технический паспорт на имущество, выписку из реестра прав на недвижимое имущество, если нет счетчика, справка с ЦНАП с перечнем членов семьи, распечатанное фото счетчика. Если с документами все хорошо, нужно подписать заявление о присоединении к договору.

Чтобы переоформить договор на поставку газа, можно подать отсканированные (или сфотографированные) заявление, паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право собственности, последний счет от оператора ГРМ. На сайте поставщика газа можно узнать, куда нужно подавать документы (возможно также отправить на электронную почту).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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