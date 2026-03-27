Киевляне покупают дома вместо квартир: почему на рынке изменились приоритеты

На киевском рынке недвижимости спрос смещается от домов и квартир в черте города к более автономному и безопасному жилью в области. Киевляне ищут дома с генераторами, скважинами и альтернативными системами отопления. Вызвано это коммунальным коллапсом в столице зимой.

Новые объекты продаются лучше, чем старые дома без модернизации (с удобствами на улице). Эта ситуация приводит к сокращению предложения, хотя спрос остается, пишет "Минфин".

В то же время владельцы все чаще снимают дома с продажи. Они ожидают лучших условий и более высоких цен в будущем.

Со своей стороны, часть покупателей откладывает сделки из-за неопределенности – войны, экономических рисков и проблем с инфраструктурой. В результате рынок фактически "замирает": сделок становится меньше, а цены не спешат снижать.

Что интересует покупателей

Эксперты говорят, что люди массово интересуются небольшими коттеджами по цене до 250 тыс. долларов. Многие покупают жилье в рассрочку или по государственной программе льготного кредитования "еОселя".

Риелторы замечают, что за город переметнулась часть покупателей, которые еще с осени планировали купить квартиру в Киеве. Но после тяжелой зимы в мегаполисе решили выехать за пределы города.

Загородный дом перестал быть эмоциональной покупкой или местом для летнего отдыха. Теперь покупатели выбирают жилье прагматично, ища прежде всего автономность и устойчивость, об этом рассказала риелтор Ирина Луханина.

"Раньше загородный дом выбирали "на эмоциях" – понравилась природа, виды из окна. Сейчас популярен другой подход: может ли дом обеспечить автономную и спокойную жизнь. Покупатели интересуются доступной мощностью энергопитания, системами очистки воды, утеплением, стоимостью обслуживания и т.д.", – рассказала она.

Руководитель агентства недвижимости Андрей Романов говорит, что резко вырос спрос на так называемый загородный экономкласс – таунхаусы, дуплексы, небольшие отдельные дома. Их площадь составляет 100-120 квадратов, а часто и меньше.

Кроме того, под Киевом появились "смарт-коттеджи" по 40-60 квадратов. Стоимость стартует от 50-70 тыс. долларов, то есть небольшой дом продается по цене "хрущевки" в спальном районе Киева.

В целом ситуацию на рынке продажи домов можно охарактеризовать так:

продавцы не хотят продавать дешево и ждут роста цен;

покупатели не готовы активно покупать из-за рисков;

рынок входит в фазу паузы и переоценки.

Итак, загородная недвижимость под Киевом сейчас переживает период неопределенности. Активность сделок снижается и ожидание роста цен удерживает владельцев от продажи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, на какие квартиры украинцы активно берут ипотеку. Больше всего кредитов оформляют в Киевской области и Киеве, где сосредоточен основной спрос и экономическая активность.

