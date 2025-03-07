Какими будут тарифы на газ и электроэнергию с 1 апреля: названы стоимость кВт*час и куб.м

В Украине тариф на газ в 2025-му пересматривать не планируют. Для клиентов "Нафтогаза" он вероятнее всего останется на уровне 7,96 грн за куб.м. При этом с 1 апреля также не ожидаются и изменения в тарифе на электроэнергию, кВт*час будет стоить 4,32 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии зафиксирована в постановлении правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля. То есть уже с 1 мая 2025 года правительство должно либо увеличить стоимость электроэнергии, либо продлит срок действия постановления еще на год. Обычно решение по тарифам принимается до конца следующего отопительного сезона (то есть, скорее всего, постановление будет действовать с мая 2024-го по май 2025-го).

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию вообще не рассматривается. "Сейчас не то время", – так прокомментировали возможность увеличения цен на ток сразу несколько собеседников из Кабмина. Действующая цена (4,32 грн за 1 кВт*ч) в достаточной степени покрывает себестоимость генерации и доставки тока. Проблема остается с импортным током – его цена в разы выше, и чтобы компенсировать дефицит в часы пикового потребления, Украине приходится покупать электроэнергию за рубежом.

Запасы в хранилищах в отопительном сезоне 2024-2025 сократились до исторически низкого уровня в 5%. В Минэнерго уверены, что газа хватит для всех (имеется в виду и для населения, и для бизнеса). Однако из-за масштабных атак РФ на украинскую газовую инфраструктуру значительно сократились возможности компенсировать потребление в значительной степени собственным производством. Приходится увеличивать импорт газа.

Европейский Союз планирует выделить Украине средства на покупку голубого топлива (около трех миллиардов кубометров). Однако, несмотря на все существующие проблемы, возможности повысить тариф нет. В отличие от электроэнергии, запреты поднимать цены на голубое топливо прописали в законе ("О моратории на повышение цен на газ и тепло").

Запрет действует не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после этого. Тариф на газ может изменять Кабмин (путем изменений в постановление о ПСО). Однако сейчас такое решение правительства было бы незаконным, так что в Кабмине пока даже не рассматривают такую возможность. Но даже если бы и в правительстве, и в политическом руководстве страны пришли к выводу: пора повышать тариф на газ, такое решение пришлось бы принимать парламентом. И, скорее всего, голоса на повышение тарифов не наберут.

Также OBOZ.UA сообщал о намерении Дональда Трампа ввести тарифы на импорт ряда товаров из Европейского Союза. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

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