Какие города наиболее готовы к отключениям электроэнергии зимой: сколько МВт газовой генерации подключили

В Украине к энергосетям подключено более 642 МВт распределенной газовой генерации . Во время атак на энергосистему такая генерация позволит сохранить электроснабжение как минимум критически важной инфраструктуры. Из этой мощности на данный момент в эксплуатацию введено 491 МВт. Лидерами в развитии газовой генерации являются Киевская и Житомирская области, а также город Киев.

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Как сообщает Минэнерго , по состоянию на начало сентября в рамках реализации Комплексных планов устойчивости к сетям подключено 642,4 МВт распределенной газовой генерации. Из них 587 МВт подключили регионы и 55 МВт – государственные компании.

На установку когенерационных установок в рамках планов устойчивости выделено 1,4 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – из новой бюджетной программы. Наибольшую долю финансирования получили прифронтовые регионы – Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Напомним, что в настоящее время в Украине работает 1,8 ГВт распределенной газовой генерации. Согласно Приоритетным мерам Правительства, до конца года планируется ввести 800 МВт мощностей, из которых 200 МВт – государственные компании.

Распределенная (децентрализованная) газовая генерация – это использование небольших газотурбинных, газопоршневых или когенерационных установок, расположенных непосредственно рядом с потребителями. Во время массовых отключений электроэнергии и дефицита мощностей в энергосистеме Украины такая генерация играет критически важную роль.

В отличие от гигантских ТЭС или гидроэлектростанций, которые легко поразить ракетами, сотни небольших газовых установок, разбросанных по стране или регионам, невозможно уничтожить одним ударом. Выход из строя одной установки не останавливает энергоснабжение всего города.

Газовые мини-электростанции способны обеспечивать светом и теплом отдельные микрорайоны, критически важные предприятия или города, снижая зависимость от общей высоковольтной сети, которая чаще всего становится мишенью.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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