Как выбрать генератор для регулярных отключений света: простые правила

Регулярные отключения электричества в Украине вновь повысили спрос на генераторы. Этот прибор может стать важнейшим элементом резервного энергоснабжения для малого бизнеса, частного дома или дачи.

Тем не менее, чтобы купить генератор и не ошибиться с выбором, нужно правильно рассчитать его мощность и учесть многие другие факторы. OBOZ.UA, разобрался, сколько киловатт должен "тянуть" генератор, какой вид топлива лучше выбрать и на что еще следует обратить внимание.

Мощность генератора: как рассчитать нужный показатель

Мощность генератора определяет то, сколько и каких приборов получится от него запитать в случае отключения электричества. И именно этот параметр наиболее сильно влияет на стоимость электростанции. Мощность прибора указывается в киловаттах (активная мощность, кВт) и в киловольт-амперах (полная мощность, кВА).

Для расчета нужно сложить мощность всех приборов, которые будут запускаться одновременно, эти данные обязательно указывается на шильдиках или в паспортах оборудования. Также нужно учесть и пусковые токи, ведь в некоторых случаях они могут превышать потребляемую мощность в 7-9 раз.

Алгоритм расчета мощности генератора:

Сложить показатели всех приборов, которые будут подключаться к сети. Здесь нужно учесть, что не все электрические приборы будут работать одновременно. Не нужно учитывать оборудование, которое не будет запускаться одновременно с другим.

всех приборов, которые будут подключаться к сети. Здесь нужно учесть, что не все электрические приборы будут работать одновременно. Не нужно учитывать оборудование, которое не будет запускаться одновременно с другим. Прибавить к сумме показатели пускового тока – это мощность, которая понадобится для запуска прибора. Значение разное для каждого устройства. Например, у чайника коэффициент составляет почти 1, то есть, совпадает с обычной мощностью, у пылесоса – 1,5. А вот для сварочного аппарата значение достигает 4 (нужно умножить мощность на 4), токи для запуска насоса или компрессора в среднем в 3-5 раз превышают номинальную мощность.

– это мощность, которая понадобится для запуска прибора. Значение разное для каждого устройства. Например, у чайника коэффициент составляет почти 1, то есть, совпадает с обычной мощностью, у пылесоса – 1,5. А вот для сварочного аппарата значение достигает 4 (нужно умножить мощность на 4), токи для запуска насоса или компрессора в среднем в 3-5 раз превышают номинальную мощность. Предусмотреть запас мощности. Не стоит эксплуатировать генератор на полную – это быстро истощит его ресурс. Поэтому к уже полученным значениям лучше прибавить еще 20-30% запаса. Брать чересчур мощный генератор тоже не стоит, ведь если нагрузка окажется ниже 30% от номинальной, двигатель не будет нормально прогреваться, масло попадет в картер, образуется нагар и генератор начнет сильно дымить. Кроме того, это лишняя трата топлива.

Таким образом, для обыкновенной бытовой техники может хватить 3 кВт. В таком случае можно пользоваться освещением, приборами первой необходимости, например, холодильником. Однако от одновременного включения фена, утюга или стиральной машины придется воздержаться.

Для частного дома все же лучше выбрать генератор мощностью 5 кВт. Он позволит не переживать, к примеру, за работу насоса в скважине или колодце и т.д. В случае же постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Важно также понимать, есть ли среди бытовых приборов оборудование с 3-фазным питанием. От этого будет зависеть, покупать однофазный или трехфазный генератор. Если такого оборудования нет, то подойдет однофазный. Если устройствам подходит одна фаза, то напряжение его питания будет 220 В. В трехфазном напряжении это всегда 380 В. К потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу – так происходит в 99% квартир и домов.

Трехфазный генератор не нужен в доме или на даче, где имеются однофазные электроприборы. Все дело в том, что номинальная мощность трехфазного устройства будет распределяться на три части. К примеру, если генератор 6 кВт, то подключенный к нему 6 кВт прибор не будет работать, так как розетка выдает только 2 кВт. От такого генератора, максимум, можно запитать один прибор на 2 кВт, но при этом расход топлива будет как у 6 кВт генератора.

Потому, лучше купить однофазный прибор, он дешевле и обеспечит необходимую мощность. Кроме того, существуют универсальные генераторы 220/380 В, которые могут работать одновременно и на одной, и на трех фазах.

Бензиновый или дизельный генератор – какой двигатель выбрать?

После того, как известна мощность генератора, нужно определиться с топливом, на котором он будет работать – обычно это бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ + бензин) не пользуются популярностью из-за высоких требований к качеству газа, низкой автономности, сложностей с подключением к газовой сети и дороговизны.

Если коротко, то при краткосрочном использовании до 5-7 кВт (сезонное или аварийное энергообеспечение) для дома подойдет бензиновый генератор, он обойдется дешевле. А если планируется использовать более 5 кВт в течение длительного времени без перерывов, лучше купить дизель-генератор.

Это связано с основными характеристиками бензиновых и дизельных генераторов:

Цена : дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового.

: дизельный генератор стоит на 20-40% дороже аналогичного по мощности бензинового. Длительность работы : бензиновый генератор может работать без перерывов в течение 5-8 часов, после этого устройству нужно остыть. Дизельные генераторы в зависимости от модели могут работать и в режиме 24/7.

: бензиновый генератор может работать без перерывов в течение 5-8 часов, после этого устройству нужно остыть. Дизельные генераторы в зависимости от модели могут работать и в режиме 24/7. Габариты, вес: бензиновые генераторы значительно более компактные, имеют высокую мобильность. Дизель-генераторы – массивные. Чаще всего это стационарные модели, а для перевозки мобильных вариантов требуется специальный прицеп или грузовой транспорт.

бензиновые генераторы значительно более компактные, имеют высокую мобильность. Дизель-генераторы – массивные. Чаще всего это стационарные модели, а для перевозки мобильных вариантов требуется специальный прицеп или грузовой транспорт. Расход топлива : более экономичными считаются дизельные модели. У них расход на 20-30% ниже, чем у бензиновых, что сказывается на себестоимости производства энергии.

: более экономичными считаются дизельные модели. У них расход на 20-30% ниже, чем у бензиновых, что сказывается на себестоимости производства энергии. Зимний запуск бензинового генератора не требует дополнительного оборудования. Дизельному же нужно сезонное топливо, также используется система подогрева охлаждающей жидкости.

Типы запуска генератора: ручной, электронный или ATS

Для небольших электростанций используется 3 вида запуска. Это:

Ручной – применяется для запуска небольших бензиновых электрогенераторов.

– применяется для запуска небольших бензиновых электрогенераторов. Электронный – широко используется для запуска как бензиновых, так и дизельных генераторов путем нажатия на кнопку или поворота ключа зажигания.

– широко используется для запуска как бензиновых, так и дизельных генераторов путем нажатия на кнопку или поворота ключа зажигания. Автоматический (ATS) – запуск генератора происходит при отключении основной электросети.

В случае, если свет отключают часто, лучше выбрать генератор с системой ATS, причем с автоматикой, которая срабатывает на включение и на отключение, когда ток снова появляется в основной сети. Такие генераторы экономят топливо и время, а также позволяют избежать перебоев питания. Однако стоит учитывать, что при переходе дома на питание от генератора нужно отключить "лишние" электроприборы, чтобы хватило запаса мощности.

На что еще смотреть, чтобы выбрать генератор

Объем топливного бака . Чем больше бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но его габариты и вес увеличатся.

. Чем больше бак, тем дольше проработает генератор до следующей заправки, но его габариты и вес увеличатся. Силовая розетка. Она позволяет запитать электрооборудование очень высокой мощности. Ее сила тока составляет порядка 32А, наличие такой розетки предусмотрено в мощных моделях: от 5 кВт и выше.

Защитный кожух и глушитель шума. Некоторые производители поставляют в комплекте дополнительные средства шумоизоляции. Если в выбранной модели такие будут, уровень шума станет заметно ниже.

Дисплей и счетчик моточасов. На экране удобно наблюдать за показателями напряжения, частоты и силы тока. Счетчик моточасов позволяет отслеживать, когда генератору необходимо делать замену масла, щеток и т.д.

На экране удобно наблюдать за показателями напряжения, частоты и силы тока. Счетчик моточасов позволяет отслеживать, когда генератору необходимо делать замену масла, щеток и т.д. Подогрев двигателя . Важен для дизельных генераторов, так как именно они плохо заводятся в холода. Обеспечивает подогрев охлаждающей жидкости, что позволит завести генератор на морозе.

. Важен для дизельных генераторов, так как именно они плохо заводятся в холода. Обеспечивает подогрев охлаждающей жидкости, что позволит завести генератор на морозе. Защита от перенапряжения и короткого замыкания . Дополнительные защитные устройства продлят срок службы техники.

. Дополнительные защитные устройства продлят срок службы техники. Тип альтернатора. Бывает синхронный или асинхронный. Асинхронный (бесщеточный) – более простой и дешевый, легкий по весу и неприхотливых, но не обеспечивает стабильного напряжения. Синхронный (щеточный) альтернатор стоит дороже, он тяжелее и плохо переносит пыль. Для дома лучше взять генератор с синхронным альтернатором, т.к. без него чувствительная бытовая техника может не работать.

Инверторный генератор: что это и нужно ли покупать?

Это самая современная технология. Инверторные генераторы выдают напряжение без перепадов и скачков, благодаря работе преобразователя тока вместе с регулятором. Переменный ток преобразуется в постоянный, и его характеристики выравниваются, а затем он снова становится переменным, но уже с идеальной синусоидой.

Кроме того, инверторный генератор имеет небольшой вес и компактный размер, потребляет на 40% меньше бензина, чем обычный, почти не шумит при работе и производит мало выхлопов. Обычно инвертор рекомендуют для использовать в офисах, на фирмах, в медицинских клиниках.

Однако стоимость инверторного генератора в 2-2,5 раза выше, чем у обычного бензинового такой же мощности. В случае для резервного электроснабжения целого дома, вероятно, лучше сэкономить.

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