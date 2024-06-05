Как правильно выбрать павербанк: на какие характеристики нужно обращать внимание

Внешний аккумулятор (Power Bank) – лучшее решение для продления автономной жизни устройства в условиях, когда в Украине действуют ежедневные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов. Они подходят практически всем смартфонам, а некоторые могут подзаряжать ноутбуки, камеры и другие гаджеты.

OBOZ.UA рассказывает, что нужно знать, прежде чем выбрать павербанк. В первую очередь следует обратить внимание на емкость батареи.

Если вам нужен павербанк, чтобы подзарядить телефон в течение дня, помогут модели емкостью 5000-9999 мАч, а аккумуляторы 2500 мАч и меньше (могут быть даже в виде брелка) помогут увеличить пугающие 5% заряда и дотянуть до розетки. Устройства на 10000 мАч могут работать от двух до трех дней, а от 20000 до 30000 мАч – около недели.

Выбираем функциональность

Для смартфона подойдет любой внешний аккумулятор, а чтобы зарядить ноутбук, нужно выбрать специальную модель, в технических характеристиках которой указана такая возможность. Для этого нужно знать, какая мощность нужна устройствам. Определение потребностей устройств в энергии – первый шаг к выбору внешнего аккумулятора, который сможет их зарядить.

Так, смартфоны обычно требуют от 5 Вт до 18 Вт, а планшеты, как правило, нуждаются в мощности около 10 Вт-30 Вт. Что касается ноутбуков, то эта техника может потребовать от 30 Вт до 100 Вт в зависимости от модели. Камеры и другие гаджеты обычно попадают в диапазон от 5 до 20 Вт.

Типы портов и совместимость

Порты USB-A – стандартные для многих устройств, подходят для смартфонов, планшетов и небольших гаджетов.

Порты USB-C – поддерживают высокую мощность и быструю зарядку. Они необходимы для подзарядки ноутбуков и современных смартфонов.

Розетки переменного тока (AC) – некоторые внешние аккумуляторы оснащены встроенными розетками переменного тока, позволяющими подключать устройства, требующие стандартных сетевых вилок, например некоторые ноутбуки и мелкие бытовые приборы.

Выход постоянного тока (DC) – полезны для конкретных устройств, таких как камеры и некоторые ноутбуки.

Выбираем количество выходных разъемов

Больше всего существует моделей с одним или двумя выходными USB-разъемами. В то же время, есть и павербанки с тремя и более разъемами, а также USB Type-C, Apple Lightning.

Если батарея имеет два выхода, чаще всего у одного из них меньший ток зарядки (например, 1 А), а у второго – больший (2 А). Выходы предназначены для зарядки разных устройств, так как смартфонам требуется ток зарядки на уровне 1 А, а планшетам – от 1,5 А.

Повербанк для зарядки ноутбука

Если ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C, или такого разъема у модели просто нет, нужно купить специальный кабель и переходник на разъем питания, например, на стандартный круглый разъем.

Выбирая эти аксессуары, будьте внимательны: важно, чтобы они соответствовали разъемам питания вашей модели ноутбука и пропускали нужный ток.

Максимальная мощность внешнего аккумулятора для ноутбука должна быть равна или выше мощности зарядного устройства самого ноутбука.

Параметры мощности любой модели указаны на информационных наклейках на дне ноутбука и блоке зарядного устройства. Там указана мощность в Ватах (W), выходное напряжение в Вольтах (V) и ток в Амперах (А). Если мощность не указана, чтобы вычислить ее, нужно умножить A на V.

Пример: если выходное напряжение 18,5V, выходной ток 3,5А и мощность 65W, этой модели ноутбука требуется павербанк мощностью 65W и более.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минэнерго отметили, что некоторые регионы Украины испытывают проблемы с падением связи при отключении света. Причина – отсутствие резервных видов питания на основных башнях теле-, радиосвязи и Интернет-связи. В ведомстве уверяют, что проблему пытаются решить.

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