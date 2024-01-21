Как утеплить окна, чтобы не мерзнуть в минусовую температуру: для украинцев составили список действий

Снижение температуры воздуха привело к тому, что украинцы начали активно включать обогреватели. Энергетики же призывают снизить потребление – в частности, за счет сокращения работы тех же обогревающих устройств, – ведь это позволит им обеспечивать стабильное энергопитание страны. В то же время необходимость согреваться никуда не девается – и достичь ее можно не перегружая энергосистему. Для этого следует утеплить свое жилье – в частности, окна.

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Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;

наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Как утеплить квартиру в целом

Для сохранения тепла в комнатах нужно установить теплоотбивающий экран на стены за батареями. Его, кстати, можно сделать самому – из алюминиевой фольги и картона. Также следует отставить от батарей мебель и поднять шторы над ними – чтобы они не мешали теплу "выходить" в комнаты.

Помимо это необходимо утеплить места между дверями и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая – изолировать ее. Сделать это можно с помощь:

пенополистирольных листов;

гипсокартона.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гарантировать, что аварийные отключения электроэнергии не будут применятся, нельзя. В связи с этим украинцев уже призывают активно готовится к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

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