Как утеплить окна, чтобы не мерзнуть в минусовую температуру: для украинцев составили список действий
Снижение температуры воздуха привело к тому, что украинцы начали активно включать обогреватели. Энергетики же призывают снизить потребление – в частности, за счет сокращения работы тех же обогревающих устройств, – ведь это позволит им обеспечивать стабильное энергопитание страны. В то же время необходимость согреваться никуда не девается – и достичь ее можно не перегружая энергосистему. Для этого следует утеплить свое жилье – в частности, окна.
Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:
- вложить в рамы уплотнитель;
- стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;
- при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;
- наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;
- если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.
Как утеплить квартиру в целом
Для сохранения тепла в комнатах нужно установить теплоотбивающий экран на стены за батареями. Его, кстати, можно сделать самому – из алюминиевой фольги и картона. Также следует отставить от батарей мебель и поднять шторы над ними – чтобы они не мешали теплу "выходить" в комнаты.
Помимо это необходимо утеплить места между дверями и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая – изолировать ее. Сделать это можно с помощь:
- пенополистирольных листов;
- гипсокартона.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гарантировать, что аварийные отключения электроэнергии не будут применятся, нельзя. В связи с этим украинцев уже призывают активно готовится к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.
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