Как утеплить окна, чтобы не мерзнуть без отопления: для украинцев составили список действий

Вновь начавшиеся отключения света влекут за собой и отключения тепла в домах с централизованным отоплением. В связи с этим украинцам стоит утеплить свои дома и квартиры самостоятельно – в частности, окна.

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Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;

наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Как выбрать EcoFlow

В то же время возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. Это, в частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций. Но без указания мест, где их можно купить.

Как сообщал OBOZ.UA, экономия электроэнергии позволит избежать перегрузок в энергосистеме и потенциальных аварий. При этом следует помнить: чем выше мощность прибора, тем больше электроэнергии он потребляет. Соответственно, чем выше класс его энергоэффективности, тем меньше энергии будет потреблено.

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