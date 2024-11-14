Украинцам дали инструкцию по потреблению света: 5 способов правильно экономить электроэнергию

Экономия электроэнергии позволит избежать перегрузок в энергосистеме и потенциальных аварий. При этом следует помнить: чем выше мощность прибора, тем больше электроэнергии он потребляет прибор. Соответственно, чем выше класс его энергоэффективности, тем меньше энергии будет потреблено.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили: существует 5 простых способов экономить электроэнергию без особых усилий. Так:

Выключайте приборы из розетки, когда они не используются.

Дело в том, что даже в режиме сна бытовые электроприборы потребляют много электроэнергии.

Кипятите только необходимое количество воды.

Это сэкономит вам время и деньги, а энергосистеме – киловатты мощности.

Стиральные и посудомоечные машины следует запускать полностью загруженными.

Желательно, в ночные часы – после прохождения вечернего пика. Кроме того, следует выбирать программы с более низкой температурой стирки.

Используйте энергосберегающие лампочки и не оставляйте включенным свет в комнатах, где нет никого.

Смартфоны, ноутбуки, павербанки и т.д. стоит заряжать ночью, когда потребление меньше.

"Крайне важно не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления. Утром – с 07:00 до 11:00 и вечером – с 16:00 до 22:00", – отметили энергетики.

Что даст экономия энергии

В свою очередь, в Минэнергетики ранее объяснили: экономить электричество нужно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Что поможет уменьшить продолжительность отключений.

"Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленных потребителей просим максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут стиральная машина – 2-2,5 кВт*час, микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час и пр.

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