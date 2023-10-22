Как украинцам получить деньги на прохождение отопительного сезона: как и куда обратиться

В Украине часть граждан может оформить жилищную субсидию. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ).

Об этом напомнили в Ровенской облгосадминистрации. Оформить помощь от государства можно несколькими способами:

наиболее удобной для многих является опция подачи документов через веб-портал электронных услуг, мобильное приложение ПФУ или через Портал Действие, поскольку в таком случае вам не нужно лично посещать сервисный центр ПФУ и не тратить на это время;

поскольку назначение субсидий осуществляется органами Пенсионного фонда по экстерриториальному принципу, каждый может обратиться за ее назначением в любой сервисный центр фонда, без привязки к месту регистрации, такой вариант приемлем для пожилых людей, нуждающихся в экспертной консультации и помощи работников ПФУ;

Видео дня

осталась возможность обращения лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАПов, это также максимальное приближение услуги к человеку;

обращение в Пенсионный фонд Украины можно направить по почте как вариант удаленной формы обращения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Организация Объединенных Наций (ООН) будет теперь выплачивать в Украине пособие в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Украинские семьи также могут претендовать на дополнительные выплаты средств для подготовки к зиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.ua и Viber. Не ведитесь на фейки!