Как правильно экономить электроэнергию дома: в "Укрэнерго" озвучили лайфхаки

В пиковые часы потребление электроэнергии – утром и вечером – энергетики призывают украинцев экономить. В частности, не включать все электроприборы одновременно.

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Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Утром вы готовите завтрак, включаете, например, электроплиту. После вы можете кипятить воду, пользуетесь феном. В это время важно воздержаться от того, чтобы включить стиральную или посудомоечную машину. И таким образом, не включая все сразу, вы сглаживаете пики потребление и помогаете нам", – сказал он.

Кудрицкий добавил, что страна-террористка Россия все еще атакует украинскую энергетику, хотя и не столь масштабно, как в прошлом году. Потому экономия электроэнергии – конкретно то, чем потребители могут реально посодействовать энергосистеме проходить этот отопительный сезон.

Какие вещи нужно иметь в случае отключений света в Украине?

Энергетики предупредили, что перед отключениями желательно иметь :

повербанк (заряженный);

в квартире не помешает зарядная станция;

в частном доме – генератор + горючее;

горелку и несколько газовых баллонов (обязательно нужно проверить исправность прибора и соблюдать нормы эксплуатации);

несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;

мощный фонарик (пригоден для выхода из дома, когда не работает уличное освещение);

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки (обезопасит при переходе дороги в темное время суток при неработающих фонарях);

термобелье и теплое одеяло;

сублимированная пища и консервы;

запас технической и питьевой воды.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 2024 году планируется начать строительство еще 4-х блоков на Хмельницкой АЭС, 2 из которых – по современной американской технологии AP1000. После завершения строительства она будет самой мощной атомной электростанцией в Европе.

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