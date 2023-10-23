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Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября: объяснение

Владимир Пазий
Коммуналка
1 минута
4,2 т.
Как изменится тариф на электроэнергию с 1 ноября

В Украине с 1 ноября повысят тариф на электроэнергии. При этом повышение будут касаться только небытовых потребителей.

Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Yasno.

Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:

  • "Укрзализныця": если речь идет о 1 классе напряжения – 668,96 грн, 2 класс – 843,45 грн.
  • "ДТЭК Киевские электросети": 1 класс напряжения – 638,61 грн, 2 класс – 704,87 грн.
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети": 1 класс напряжения – 661,58 грн, 2 класс – 704,87 грн.
Видео дня

Отметим, что о повышении тарифа на электроэнергию именно для бытовых потребителей речь не идет.

Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии следует до 4 числа каждого месяца. Потребители могут это сделать:

  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть граждан может оформить жилищную субсидию. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ). Оформить помощь от страны можно несколькими методами.

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