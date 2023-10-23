Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября: объяснение
В Украине с 1 ноября повысят тариф на электроэнергии. При этом повышение будут касаться только небытовых потребителей.
Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Yasno.
Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:
- "Укрзализныця": если речь идет о 1 классе напряжения – 668,96 грн, 2 класс – 843,45 грн.
- "ДТЭК Киевские электросети": 1 класс напряжения – 638,61 грн, 2 класс – 704,87 грн.
- "ДТЭК Киевские региональные электросети": 1 класс напряжения – 661,58 грн, 2 класс – 704,87 грн.
Отметим, что о повышении тарифа на электроэнергию именно для бытовых потребителей речь не идет.
Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии следует до 4 числа каждого месяца. Потребители могут это сделать:
- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть граждан может оформить жилищную субсидию. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ). Оформить помощь от страны можно несколькими методами.
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