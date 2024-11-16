Как долго не будет электроэнергии зимой: озвучен сценарий отключения света

В Украине есть несколько сценариев возможных отключений электроэнергии зимой. Выбор сценария зависит от двух факторов: насколько холодной будет зима и возобновят ли массовые атаки россиян на украинскую энергосистему. В лучшем из сценариев отключения могут быть всего на несколько часов в сутки в период проведения ремонтов или в условиях понижения температуры воздуха до пяти градусов мороза. Этот сценарий предполагает относительно теплую зиму.

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Об этом эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков рассказал в эфире Вечер.LIVE. Он назвал три сценария возможных отключений электроэнергии. При этом ни один из сценариев не предполагает отсутствие отключений света. Так:

Оптимистический сценарий: теплая зима (-4°C…-5°C) и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику.

"Мы проходим зимний максимум с короткими отключениями потребителей по графикам и организованно. Потому что ремонты, потому что при минус пять-минус шесть может будет дефицит", – говорит Плачков.

Средний сценарий: холодная зима (-18°C…-25°C) без атак. Веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

"Отключения будут, они будут аварийные, стабилизационные. Они будут от четырех до шести часов. Но это будет по графику, регулируется и управляется", – добавил эксперт.

Пессимистический сценарий: холодная зима и беспрецедентные массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

"Отключения могут быть долговременными. Я имею в виду сутки, два, а может и четыре-пять. Они непрогнозируемы. Энергетики постараются спасти энергосистему и будут вымокать столько, сколько нужно, никого не спрашивая", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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