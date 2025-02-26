Качество газа в Украине ухудшилось из-за остановки транзита? В "Нефтегазе" рассказали, правда ли это

Остановка транзита российского газа через Украину никак не повлияла на его качество. Украинские потребители продолжают получать газ высокого качества, отвечающий государственным стандартам и имеющий стабильные показатели теплоты сгорания.

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Об этом пишет " Нафтогаз ". С начала года произошло прекращение транзита российского газа через Украину.

Это решение вызвало определенную обеспокоенность среди потребителей, а также дало почву для появления мифа о якобы ухудшении качества газа. Однако следует разобраться в этом вопросе подробнее и понять, действительно ли остановка российского транзита повлияла на склад и характеристики газа в Украине.

Изменился ли состав газа после остановки транзита

По информации "Нафтогаза", отсутствие транзита российского газа никоим образом не сказалось на качестве топлива, получаемого украинскими потребителями. Вот ключевые причины, почему это так:

собственная добыча: в Украине продолжают работать собственные газодобывающие мощности, невзирая на военные угрозы. Украинские компании ежегодно добывают более 19 млрд. кубометров газа, что позволяет в значительной степени обеспечивать потребности населения;

контроль качества: весь попадающий к потребителям газ проходит строгую проверку на соответствие государственным стандартам. На каждом этапе транспортировки производится мониторинг физико-химических характеристик, включая теплоту сгорания, влажность, содержание серы и другие параметры;

весь попадающий к потребителям газ проходит строгую проверку на соответствие государственным стандартам. На каждом этапе транспортировки производится мониторинг физико-химических характеристик, включая теплоту сгорания, влажность, содержание серы и другие параметры; стабильные показатели теплоты сгорания: один из важнейших параметров газа – его теплота сгорания – остается стабильным и отвечает утвержденным нормам. Это означает, что эффективность потребления газа, в частности, для отопления и приготовления пищи, не изменилась.

Почему возникают слухи об ухудшении качества газа

субъективные ощущения потребителей: в некоторых регионах возможны локальные изменения давления в сети, что может создавать иллюзию понижения качества газа;

сезонные колебания: зимой расход газа растет, и его давление в сети может несколько изменяться, что иногда ошибочно рассматривается как изменение характеристик топлива;

зимой расход газа растет, и его давление в сети может несколько изменяться, что иногда ошибочно рассматривается как изменение характеристик топлива; дезинформация: в условиях информационной войны могут распространяться фейки, направленные на создание панических настроений среди украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тариф на газ с 1 марта останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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