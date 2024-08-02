Кабмин принял решение по водоснабжению украинцев: для кого изменили правила по оформлению документов

Жителям Донецкой области упростили доступ к воде. Правительство приняло постановление, согласно которому в регионе вводится экспериментальный проект по водоснабжению.

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Об этом сообщили в самом Кабмине. Там отметили, что речь идет об упрощении разрешительных процедур для строительства:

артезианских;

других эксплуатационных скважин.

"Участники экспериментального проекта могут осуществлять строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и других документов. Целью такого кардинального упрощения процедур ускорение процесса строительства артезианских скважин", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: таким образом власти намерены не допустить гуманитарный кризис на подконтрольной части Донбасса. Который "является результатом повреждения системы водоснабжения в результате вражеских обстрелов".

На оккупированной Донетчине люди вышли на протесты из-за отсутствия воды

В то же время, в конце июля жители временно оккупированных территорий Донецкой области вышли на протест из-за подачи питьевой воды с большими перерывами. Люди перекрывали улицы Донецка и требовали объяснений. Однако тамошние "власти" игнорировали митинги.

К тому же вода в Донецке и других поселениях оккупированной части Донбасса в лучших случаях подавалась всего несколько часов в день. Поскольку из-за боевых действий водопровод Северский Донец-Донбасс не функционирует.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму же вновь мелеют водохранилища. За последний год количество воды в них упало ниже среднего уровня.

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