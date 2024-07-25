На оккупированной Донбасе люди вышли на протесты из-за отсутствия воды

На временно оккупированных территориях Донецкой области местные жители уже больше недели получают питьевую воду с большими перерывами. Последние двое суток в оккупированном областном центре водоснабжения нет вообще.

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Как сообщает Центр национального сопротивления, отсутствие воды повлекло за собой массовые акции протеста на Донбассе. Местные жители стали перекрывать улицы Донецка и требуют от начальства объяснений. Однако "власть" игнорирует митинги.

В последние дни вода в Донецке и других поселениях оккупированной части Донбасса в лучших случаях подавалась всего несколько часов в день. Водопровод Северский Донец-Донбасс не функционирует из-за боевых действий.

Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод из Дона. Но его мощности проблему не решили и вода в Донецке подавалась по графику. А теперь и вообще, из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод уже два дня как остановился полностью.

На ремонт необходимые месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась.

Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях.

Тем временем в российских пабликах оккупированной части Херсонщины появилась информация о массовом отравлении оккупантов водой. Где и как захватчики отравились, не уточняется – в пабликах призывают "патриотов" достать солдатам лекарства от диареи. Однако херсонцам это не тайна: оккупанты отравились питьевой водой из-за нехватки воды в области, которую они сами устроили подрывом Кахвской ГЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Ейска, что в Краснодарском крае РФ, записали жалкое обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, где пожаловались на проблемы с электроэнергией. Они утверждают, что в их домах не было света более 12 часов.

Отдельно жители Краснодара вышли на стихийный митинг с требованием возобновить поставки света и воды. Жители нескольких ЖК перекрыли одну из улиц в микрорайоне Росинского и скандировали: "Дайте свет!" На место протеста прибыл мэр, после чего полиция начала задерживать протестующих за оскорбление власти.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области РФ страдают от отключения электроэнергии. Проблемы у них начались несколько недель назад. Из-за аномальной жары и атаки украинских беспилотников возник дефицит мощностей. В результате в регионе введены веерные отключения света.