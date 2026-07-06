Из-за обстрелов начались отключения света: в каких регионах нет электроэнергии 6 июля

В результате очередной массированной атаки 6 июля были зафиксированы отключения электроэнергии в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы. В то же время из-за понижения температуры потребление электроэнергии существенно сократилось, а украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами преимущественно с 10:00 до 16:00.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Сразу после получения разрешения от военных и спасателей энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Специалисты отмечают, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако темпы восстановления зависят от обстановки безопасности. В районах, где сохраняется угроза повторных ударов или продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий обстрелов, восстановление электроснабжения может занять больше времени.

Несмотря на повреждения энергетической инфраструктуры, общая ситуация в энергосистеме остается под контролем. По данным, потребление электроэнергии в стране демонстрирует тенденцию к снижению. Причиной такого снижения стало существенное похолодание почти во всех регионах страны.

Из-за понижения температуры воздуха украинцы значительно реже пользуются кондиционерами и другими энергоемкими приборами, что положительно сказывается на нагрузке на энергосистему. Также в "Укрэнерго" сообщили, что максимальное потребление электроэнергии 5 июля было на 8,7% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего воскресенья.

В то же время украинцев призывают и в дальнейшем ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Лучшее время для использования мощных электроприборов – с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции. Такой перенос нагрузки помогает сбалансировать энергосистему и снизить риски ее перегрузки.

Помимо последствий российских ударов, проблемы с электроснабжением возникли и из-за непогоды. В Сумской области в результате грозы и сильных порывов ветра без света полностью или частично остались 58 населенных пунктов. На местах уже работают аварийные бригады облэнерго, которые ремонтируют поврежденные линии электропередачи.

В "Укрэнерго" напоминают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться в зависимости от обстановки в сфере безопасности, последствий новых атак и темпов проведения ремонтных работ. В целом узнать, будет ли отключено электричество по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.

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