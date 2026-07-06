Из-за обстрелов начались отключения света: в каких регионах нет электроэнергии 6 июля
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В результате очередной массированной атаки 6 июля были зафиксированы отключения электроэнергии в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы. В то же время из-за понижения температуры потребление электроэнергии существенно сократилось, а украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами преимущественно с 10:00 до 16:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Сразу после получения разрешения от военных и спасателей энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.
Специалисты отмечают, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако темпы восстановления зависят от обстановки безопасности. В районах, где сохраняется угроза повторных ударов или продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий обстрелов, восстановление электроснабжения может занять больше времени.
Несмотря на повреждения энергетической инфраструктуры, общая ситуация в энергосистеме остается под контролем. По данным, потребление электроэнергии в стране демонстрирует тенденцию к снижению. Причиной такого снижения стало существенное похолодание почти во всех регионах страны.
Из-за понижения температуры воздуха украинцы значительно реже пользуются кондиционерами и другими энергоемкими приборами, что положительно сказывается на нагрузке на энергосистему. Также в "Укрэнерго" сообщили, что максимальное потребление электроэнергии 5 июля было на 8,7% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего воскресенья.
В то же время украинцев призывают и в дальнейшем ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Лучшее время для использования мощных электроприборов – с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции. Такой перенос нагрузки помогает сбалансировать энергосистему и снизить риски ее перегрузки.
Помимо последствий российских ударов, проблемы с электроснабжением возникли и из-за непогоды. В Сумской области в результате грозы и сильных порывов ветра без света полностью или частично остались 58 населенных пунктов. На местах уже работают аварийные бригады облэнерго, которые ремонтируют поврежденные линии электропередачи.
В "Укрэнерго" напоминают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться в зависимости от обстановки в сфере безопасности, последствий новых атак и темпов проведения ремонтных работ. В целом узнать, будет ли отключено электричество по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.
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