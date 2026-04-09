Свет будут отключать даже ночью: в Украине объявили о круглосуточных графиках
В пятницу, 10 апреля, по всей в Украине для населения целые сутки применяться отключения электроэнергии. Ограничения связаны с дефицитом в энергосистеме – облачная погода уменьшила солнечную генерации, часть блоков АЭС находятся в плановом ремонте, а инфраструктура в целом страдает от последствий российских атак.
Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 9 апреля. Для бизнеса также будут действовать круглосуточные отключения.
Важно учитывать, что сам по себе временной отрезок, в который применяются графики (завтра это 24 часа) не означает отсутствия электроэнергии у всех потребителей. В этот действуют расписания обесточиваний для конкретных групп.
Энергетики уже традиционно предупреждают: ситуация с отключениями може быстро меняться. А потому украинцам нужно следить за сообщениями на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе, например, на сайте:
В Украине снова отключения света: почему вернули графики
Энергетики объясняют, что возвращение ограничений – вынужденное решение. Оно обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме.
Несмотря на приход весны, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов:
- во время похолоданий люди продолжают пользоваться обогревателями;
- ремонты на атомных электростанциях – это плановые ремонты энергоблоков АЭС, необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику;
- снижение генерации на ТЭЦ после завершения отопительного сезона;
- меньший импорт электроэнергии – весной Украина закупает за рубежом меньше электроэнергии, чем зимой из-за ценовой ситуации на европейских рынках, из-за которой импорт становится менее выгодным;
- неравномерная работа солнечных электростанций из-за погодных условий;
- продолжающиеся обстрелы энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!