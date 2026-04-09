Свет будут отключать даже ночью: в Украине объявили о круглосуточных графиках

В пятницу, 10 апреля, по всей в Украине для населения целые сутки применяться отключения электроэнергии. Ограничения связаны с дефицитом в энергосистеме – облачная погода уменьшила солнечную генерации, часть блоков АЭС находятся в плановом ремонте, а инфраструктура в целом страдает от последствий российских атак.

Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 9 апреля. Для бизнеса также будут действовать круглосуточные отключения.

Важно учитывать, что сам по себе временной отрезок, в который применяются графики (завтра это 24 часа) не означает отсутствия электроэнергии у всех потребителей. В этот действуют расписания обесточиваний для конкретных групп.

Энергетики уже традиционно предупреждают: ситуация с отключениями може быстро меняться. А потому украинцам нужно следить за сообщениями на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе, например, на сайте:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В Украине снова отключения света: почему вернули графики

Энергетики объясняют, что возвращение ограничений – вынужденное решение. Оно обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме.

Несмотря на приход весны, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов:

во время похолоданий люди продолжают пользоваться обогревателями;

ремонты на атомных электростанциях – это плановые ремонты энергоблоков АЭС, необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику;

снижение генерации на ТЭЦ после завершения отопительного сезона;

меньший импорт электроэнергии – весной Украина закупает за рубежом меньше электроэнергии, чем зимой из-за ценовой ситуации на европейских рынках, из-за которой импорт становится менее выгодным;

неравномерная работа солнечных электростанций из-за погодных условий;

продолжающиеся обстрелы энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

