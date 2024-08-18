Графики отключения света вернулись: в какие часы не будет электроэнергии 19 августа

Завтра, 19 августа, украинцам придется столкнуться с ограничениями электроснабжения из-за значительного повышения температуры воздуха. С 17.00 до 21.00 планируется применение одной очереди отключений электроэнергии.

Видео дня

Об этом сообщило "Укрэнерго". "С 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.

Основной причиной введения ограничений является рост спроса на электроэнергию из-за высокой температуры воздуха. Середина августа принесла в Украину волну жары, которая, по прогнозам синоптиков, продлится минимум пять дней.

Следующая неделя станет серьезным вызовом для украинской энергосистемы из-за ожидаемого повышения температуры. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что дефицит электроэнергии может вернуться, и экономное потребление станет критически важным для минимизации дискомфорта среди потребителей.

"Мы ожидаем, что в течение понедельника-пятницы нагрузка на энергосистему будет самой большой, и дефицит будет наблюдаться не только вечером, но и в другие периоды суток ", - подчеркнул Кудрицкий. Он также добавил, что после снижения жары и ввода дополнительных генерирующих мощностей к концу августа ситуация стабилизируется, позволяя избежать отключений потребителей.

"Перед нами тяжелые пять дней, которые нужно достойно пройти. Я уверен, что мы сможем справиться", – отметил Кудрицкий. Он также призвал всех украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за отключения электроэнергии и жары молочные хозяйства Украины потеряли часть надоев, из-за чего стоимость их продукции выросла. Поэтому молоко и молочные товары могут вырасти и для конечного потребителя – обычных украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!