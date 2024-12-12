График отключения света сместился на час: "Укрэнерго" объявило режим ограничений на 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, в Украине планируют применять почасовые отключения электроэнергии с 6:00 до 21:00 – графики сместились на час, в предыдущие дни их вводили в основном с 7 утра до 10 вечера. Больше всего часов без света ожидается уже традиционно с 8:00 до 19:00 – в это время будут отключать по две очереди бытовых потребителей одновременно.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Предполагается, что 13 декабря для бытовых потребителей будут вводиться такие ограничения:

06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения будут применять дольше – с 6 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не затронут критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – добавили в "Укрэнерго".

В компании также советуют украинцам узнавать актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Посмотреть свой график можно по таким ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК уже опубликовала графики отключений на 13 декабря для Киевской области. Потребителей в зависимости от группы ждет 1 или 2 отключения в день, максимальное время без света подряд – 4 часа.

Графики отключений перепишут по всей Украине

Во всех областях Украины вскоре установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света – согласно новой инструкции Минэнергетики. В частности, каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди, которые смогут отключать в разное время.

В "Укрэнерго" привели примеры, при которых могут применяться такие отключения. Так, если сбалансировать систему можно будет без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди. А если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.

Также новая инструкция предусматривает, что на обесточивание абонентов отводится до 30 минут и столько же на заживление. Сейчас время переключения между группами – до 1 часа.

Новые правила отключений могут ввести в действие с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы отключений света по-новому уже известны.

Как сообщал OBOZ.UA, как прогнозирует энергоэксперт Александр Харченко, отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки. Однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.

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