График отключения света сместился на час: "Укрэнерго" объявило режим ограничений на 13 декабря
В пятницу, 13 декабря, в Украине планируют применять почасовые отключения электроэнергии с 6:00 до 21:00 – графики сместились на час, в предыдущие дни их вводили в основном с 7 утра до 10 вечера. Больше всего часов без света ожидается уже традиционно с 8:00 до 19:00 – в это время будут отключать по две очереди бытовых потребителей одновременно.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Предполагается, что 13 декабря для бытовых потребителей будут вводиться такие ограничения:
- 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса ограничения будут применять дольше – с 6 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не затронут критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – добавили в "Укрэнерго".
В компании также советуют украинцам узнавать актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Посмотреть свой график можно по таким ссылкам:
К примеру, энергокомпания ДТЭК уже опубликовала графики отключений на 13 декабря для Киевской области. Потребителей в зависимости от группы ждет 1 или 2 отключения в день, максимальное время без света подряд – 4 часа.
Графики отключений перепишут по всей Украине
Во всех областях Украины вскоре установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света – согласно новой инструкции Минэнергетики. В частности, каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди, которые смогут отключать в разное время.
В "Укрэнерго" привели примеры, при которых могут применяться такие отключения. Так, если сбалансировать систему можно будет без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди. А если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.
Также новая инструкция предусматривает, что на обесточивание абонентов отводится до 30 минут и столько же на заживление. Сейчас время переключения между группами – до 1 часа.
Новые правила отключений могут ввести в действие с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы отключений света по-новому уже известны.
Как сообщал OBOZ.UA, как прогнозирует энергоэксперт Александр Харченко, отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки. Однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.
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