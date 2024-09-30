Графики отключения света скоро вернутся: эксперт назвал термины

Ситуация с электроснабжением в Украине будет стабильной до середины ноября, если не произойдут массированные обстрелы энергосистемы. Однако с началом отопительного сезона ожидается дефицит электроэнергии, особенно в пиковые часы по вечерам.

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Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии СМИ. "Если не будут мощных системных залпов по 100 ракет именно по энергосистеме, октябрь и значительная часть ноября будут стабильными", – отмечает Омельченко.

Отдельные атаки на энергетические объекты локального масштаба не приведут к существенным изменениям, поэтому население может рассчитывать на относительно нормальную ситуацию со снабжением электроэнергией в течение этого периода. Однако, по словам Омельченко, после понижения температуры и начала отопительного сезона избежать дефицита электроэнергии будет невозможно.

"Когда температура снизится и начнется отопительный сезон, потребление электроэнергии значительно возрастет, и дефицит невозможно будет избежать", – отмечает эксперт. Особая нехватка электроэнергии ожидается в вечерние пиковые часы – с 18:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно больше всего.

Омельченко отмечает, что спрогнозировать точную продолжительность и частоту отключений электроэнергии в этот период невозможно. Отключения могут зависеть от многих факторов, включая уровень потребления, состояние энергетической инфраструктуры и возможность новых атак на нее. "А сколько нам придется сидеть без света? Это прогнозы не даю, на это сколько кому будет, потому что это невозможно спрогнозировать", – говорит эксперт.

Учитывая прогнозируемый дефицит электроэнергии, государственным органам и энергетическим компаниям необходимо предварительно подготовиться к зиме. Важными шагами является поддержка и ремонт энергетической инфраструктуры, а также обеспечение населения информацией о возможных отключениях и способах уменьшения потребления электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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