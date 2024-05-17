Графики отключения света на 18 мая: где и когда может не быть электроэнергии

По всей Украине 18 мая будут действовать графики ограничения мощности. Впрочем, пока только для промышленности – для бытовых потребителям ограничения не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: действовать графики будут с 19:00 до 00:00.

При этом подчеркивается: речь идет только о временных границах, в которые будут действовать графики. Т.е., времени, когда возможно – но не обязательно – будут применяться отключения из-за превышения лимитов.

"Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго. ... Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.

Украинцам придется привыкать жить с отключениями света

В то же время, энергетики признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. А потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться".

Когда украинцам прекратят отключать свет

В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого нужно:

восстановить мощность поврежденных электростанций, "а это занимает время – иногда недели, иногда месяцы, а иногда годы";

построить децентрализованную генерацию, которая будет "более безопасной и стойкой к атакам" и которая "через 1,5-3 года сможет заменить поврежденную".

Как сообщал OBOZ.UA, самый простой способ помочь энергетике страны – экономить свет, отказавшись, прежде всего, от одновременного использования энергозатратных приборов. В частности, больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час.

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