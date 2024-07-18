Графики отключений света станут значительно мягче: советник Шмыгаля назвал точные даты улучшения

Графики отключений электроэнергии в Украине могут заметно смягчиться уже в ближайшие дни, особенно заметной тенденция станет с понедельника, 22 июля. Грядущее улучшение связывают со спадом аномальной жары в стране.

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Такой прогноз озвучил советник премьер-министра Дениса Шмыгаля, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. "Сегодня-завтра (18-19 июля. – Ред.) из-за снижения температуры постепенно начнется снижаться потребление электроэнергии. Затем наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника (22 июля. – Ред.) тенденция к снижению спроса усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут значительно более мягкими, чем это было, особенно в последние две недели", – заявил Бойко.

Он уточнил, что ситуация в энергосистеме изменяется не мгновенно после смены погоды. На это нужно, по крайне мере три дня.

Что касается более длительных прогнозов, то Бойко уверен, что в августе и сентябре будет наблюдаться относительно стабильная ситуация с отключениями света. Возможно, она сохранится и в октябре, если этот месяц будет теплым.

К слову, в Украине не будут отключать электроэнергию в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. Также свет не будут отключать в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

"Правительство формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. ...Также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских соцсетях и мессенджерах активно распространяют информацию о том, что Украина якобы продает электричество в Польшу. Злоумышленники утверждают, что соседняя страна якобы получает из Украины ток с 1-го и 2-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (ХАЭС), что является ложью.

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