Графики будут действовать круглосуточно: в "Укрэнерго" объявили об отключениях света на 29 августа

В Украине 29 августа будут в течение полных суток применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. То есть графики отключений света будут действовать круглосуточно. Количество часов без электричества будет зависеть от региона.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". При этом в компании не уточнили, насколько жесткими будут отключения и сколько очередей планируется оставлять без света одновременно.

"С графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.

О количестве очередей при этом сообщили в энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области). По ее данным, объемы ограничений будут такими:

00:00 – 15:00 – две очереди;

15:00 – 22:00 – три очереди (возможны дополнительные часы отключений);

22:00 – 24:00 – две очереди.

Следует учитывать, что в разных регионах системы отключений света различаются. Чаще всего облэнерго обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Чего ждать от отключений света

Многочасовые отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться от одной до двух недель, пока не будут восстановлены поврежденные распределительные системы, прогнозирует экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков. Это вынужденная мера после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отмечает эксперт.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко считает, что украинские энергетики быстро справляются с последствиями, и уже в течение нескольких дней после последней атаки дефицит тока в стране может уменьшиться.

"Мы пережили одну из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что враг не оставляет намерений сорвать подготовку к зиме и погрузить украинцев в темноту. Но наши специалисты оперативно ликвидируют последствия обстрелов, и надеюсь, что в течение следующих дней мы сможем снизить дефицит в системе", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, последняя атака РФ на энергосистему Украину включала около 230 ударов. Президент Владимир Зеленский, что система защиты сработала, однако серьезных повреждений энергосистемы избежать не удалось.

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