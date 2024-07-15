График отключений света на 16 июля: когда будут часы самых жестких ограничений
В Украине завтра, 16 июля, будут круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света в итоге будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с полуночи до 2 ночи и с 16:00 до полуночи.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди", – говорится в сообщении. Четыре очереди отключений означает самый жесткий режим применения графиков, с максимальным количеством часов без света в сутки.
Так, во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. Например, 16 июля это три и четыре очереди.
По сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" ожидают, что в августе в Украине немного уменьшится объем ограничений подачи электроэнергии. Т.е., отключений станет меньше, либо же они будут менее продолжительны.
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