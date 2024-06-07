Ситуация кардинально изменилась: когда будут отключения света 8 июня и где узнать график

Графики отключений электроэнергии в Украине 8 июня перестанут быть круглосуточными. Лимиты на потребление тока вводятся только ночью с 00:00 до 05:00 и вечером с 16:00 до 24:00. Именно в эти временные промежутки будут действовать почасовые отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Имеем обнадеживающие новости... Один из атомных блоков вышел из планового ремонта, также начинает действовать более справедливая система распределения ограничений по регионам ", – добавили в энергокомпании ДТЭК.

Как объяснял глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, выход блока АЭС из ремонта временно уменьшит дефицит в энергосистеме и позволит смягчить ограничения. "Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем во всей энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

Кроме того, с 8 июня вводится в тестовом режиме новый порядок применения почасовых графиков отключений электроэнергии. Правила касаются распределения лимитов потребления тока по областям.

"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области. ... По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", – рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как узнать свой график отключений света

Информацию о том, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины, публикуют облэнерго (например, в Ивано-Франковске "Прикарпатьеоблэнерго", а в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Однако графики применяются только в указанное "Укрэнерго" время.

Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам специалистов, отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при условии рационального распределения и использования энергии. Впрочем, в экспертной среде считают, что сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т. н. энергетического сознания. А потому возможность отказа от графиков в сентябре является фактически теоретической и отключения продолжатся.

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