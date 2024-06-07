Ситуация кардинально изменилась: когда будут отключения света 8 июня и где узнать график
Графики отключений электроэнергии в Украине 8 июня перестанут быть круглосуточными. Лимиты на потребление тока вводятся только ночью с 00:00 до 05:00 и вечером с 16:00 до 24:00. Именно в эти временные промежутки будут действовать почасовые отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Имеем обнадеживающие новости... Один из атомных блоков вышел из планового ремонта, также начинает действовать более справедливая система распределения ограничений по регионам ", – добавили в энергокомпании ДТЭК.
Как объяснял глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, выход блока АЭС из ремонта временно уменьшит дефицит в энергосистеме и позволит смягчить ограничения. "Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем во всей энергосистеме", – сказал Кудрицкий.
Кроме того, с 8 июня вводится в тестовом режиме новый порядок применения почасовых графиков отключений электроэнергии. Правила касаются распределения лимитов потребления тока по областям.
"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области. ... По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", – рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.
Как узнать свой график отключений света
Информацию о том, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины, публикуют облэнерго (например, в Ивано-Франковске "Прикарпатьеоблэнерго", а в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Однако графики применяются только в указанное "Укрэнерго" время.
Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам специалистов, отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при условии рационального распределения и использования энергии. Впрочем, в экспертной среде считают, что сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т. н. энергетического сознания. А потому возможность отказа от графиков в сентябре является фактически теоретической и отключения продолжатся.
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