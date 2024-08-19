В Украине строят защиту на энергообъектах за сотни миллионов гривен: "Укрэнерго" раскрыло подробности

"Укрэнерго" завершает строительство защитных сооружений на высоковольтных подстанциях, используя железобетон, арматуру и металлические конструкции для защиты от ударов дронов и ракет. Стоимость одного такого сооружения варьируется в диапазоне от 100 до 130 миллионов гривен.

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Об этом пишет "Укрэнерго". Компания активно реализует масштабный проект строительства защитных сооружений на высоковольтных подстанциях по всей Украине.

Этот проект, направленный на защиту электрооборудования от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обломков ракет, уникален и первым в своем роде в мире. Украина стала первой страной, разработавшей и внедряющей комплексное решение физической защиты объектов энергетической инфраструктуры от таких угроз.

Возводимые на подстанциях защитные сооружения обладают чрезвычайно высокой прочностью. Они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать прямой удар дронов-камикадзе типа Shahed и других БПЛА, а также обеспечивать защиту от обломков ракет. Важность таких сооружений сложно переоценить, поскольку они значительно снижают риск повреждения критически важного оборудования, обеспечивающего стабильную работу энергетической системы страны.

Согласно расчетам, без этих защитных конструкций ущерб от дроновых атак мог бы быть в 5-6 раз больше. Важно отметить, что строительство защитных сооружений ведется поэтапно, чтобы не вызвать полного отключения энергосистемы. Проект реализуется в три очереди, что позволяет обеспечить бесперебойную работу сети.

Примерная стоимость строительства одного сооружения варьируется в диапазоне от 100 до 130 миллионов гривен (без НДС). Для обеспечения максимальной прозрачности "Укрэнерго" публикует стоимость основных материалов, составляющих 50-60% от общей стоимости всех материалов, использованных на строительство.

Например, цены на бетон, металлические конструкции, арматуру и другие строительные материалы рассчитываются исходя из текущих рыночных условий и, как правило, ниже стартовых цен, предусмотренных договорами. Все материалы, используемые для строительства, подобны всем объектам, где строятся укрытия, хотя возможны незначительные колебания цен в зависимости от региона. Примерная стоимость основных материалов включает:

бетон: 2000-2500 грн/м³;

арматура: 45-60 грн/кг;

металлические конструкции: 60-80 грн/кг;

изоляционные материалы: 150-200 грн/м²;

Финансирование этого проекта полностью осуществляется за счет международных финансовых организаций, таких как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Немецкий государственный банк развития (KfW). Важно отметить, что ни одна гривна из государственного бюджета Украины на реализацию этого проекта не израсходована.

"Укрэнерго" завершает строительство первой очереди защитных сооружений на 41 объекте компании, а еще на 22 объектах работы ведет Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Уже начат процесс заключения договоров с подрядчиками по строительству второй очереди защитных сооружений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине энергетики ожидают значительного ухудшения ситуации с дефицитом электроэнергии зимой. Для подготовки к отопительному сезону украинцам следует выбрать альтернативный источник энергии.

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