Глава "Нафтогаза" рассказал, когда Украина перестанет пропускать российский газ по своей территории

Транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024-го. Именно тогда истекает срок действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", продлевать его не планируют.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев. "Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать…Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится", – заявил он.

По словам Чернышева, Украина продолжает транзит российского газа в Европу по своей территории во время полномасштабной войны "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег".

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"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме… Особенно страны, не имеющие выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме", – отметил Чернышев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Россия не выполняет свои обязательства по этому контракту в полном объеме, уплатив "не более 70 процентов" от того, что должна, и заявил, что Украина готова "в любой момент" досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом" о транзите российского газа по украинской территории. На уточняющий вопрос, согласится ли продлить его, если об этом попросят страны ЕС, председатель правления "Нафтогаза" отметил, что признаков этого пока не видит.

"Давайте не забегать вперед. У меня лично были переговоры в Европейском союзе, в Еврокомиссии с соответствующими руководителями по этому поводу, и мы не чувствуем каких-либо сигналов в "Нафтогаз" или в Украину относительно продолжения этого транзита", – отметил Чернышев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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