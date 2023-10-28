Глава "Нафтогаза" назвал тариф на газ до конца зимы: сколько будет стоить кубометр

В Украине цены на газ этой зимой останутся на том же уровне и составят 7 гривен 96 копеек за кубометр для населения и 7 гривен 42 копейки – для предприятий теплокоммунэнерго. Несмотря на постоянные атаки РФ, ситуация остается стабильной.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев. "Цены не растут как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. В этом отношении не нужно волноваться. Но если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все же рынка энергии и внедрения рыночных механизмов", – отметил глава компании.

Видео дня

Нынешние цены, по которым украинцы потребляют газ, ниже рыночных, отметил руководитель правления "Нафтогаза". "Это означает, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, все же продолжают платить низкую, регулируемую цену. Это не позволяет развиваться системе, стимулировать энергоэффективность и экономить энергию, электроэнергию и газ. Поэтому мы где-то стоим на месте в этом плане", – подчеркнул Чернышев.

По словам главы правления "Нафтогаза", только внедрение правил рынка поможет развивать в Украине энергоэффективность, которая остается на низком уровне. "Должны стимулировать города экономить газ, использовать современные технологии. К сожалению, сегодня это не происходит массово. Поэтому, если хотим двигаться вперед и быть энергоэффективной страной и высвободить определенный объем газа, – должны вводить рынок", – сказал председатель правления "Нафтогаза".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы могут получить долги за газ, даже если оплачивают счета. Достаточно неправильно указать информацию в реквизитах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!