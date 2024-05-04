'Это будет больно, но больше не повторится': эксперт объяснил, почему необходимо ввести рыночную цену на электроэнергию. Видео

Просто повышать тариф на электроэнергию в Украине нет смысла, нужно проводить всеобщую реформу, в рамках которой ввести рыночную цену на свет. Сейчас все регуляции в сфере энергорынка "не мудры и неправильны", считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"В задолженности на рынке люди на самом деле невиновны, население невиновно. Но из-за того, что немудро и неправильно устроены регуляции, на рынке электроэнергии постоянно растут долги перекрестно всех и всем. Надо менять саму модель", – заметил эксперт для OBOZ.UA.

Именно при изменении модели следует вводить рыночную цену электроэнергии для людей.

"Объективно я не вижу другого пути, и мы до этого дойдем. Вопрос только, мы будем резать хвост небольшими ломтиками или один раз переведем ситуацию. Да, это будет достаточно больно. Но будет один раз и больше не повторится", – считает Харченко.

Тариф на свет должен иметь "совершенно прозрачную, четкую и автоматически работающую систему поддержки" тех, кто не способен платить по рыночным ценам.

"Для этих людей должна абсолютно четко работать система поддержки, адресного субсидирования. Так чтобы им не приходилось стоять в унизительных очередях и доказывать, что они не верблюды", - сказал эксперт.

Пока, как метко добавил Харченко, цены на свет складываются "несправедливо, нечестно и неправильно" – например, одинаково "для домов по 600 метров с бассейнами и саунами, и для квартиры в старом доме". Именно поэтому просто повышать тариф для населения нет смысла, потому что все эти искажения останутся.

Харченко предлагает на полгода, или, возможно, до конца следующего отопительного сезона объявить о сохранении текущей ситуации. За это время нужно приготовить новую тарифную модель, и подробно рассказать всем, как она будет работать, и как будет защищать нуждающихся.

"На мой взгляд, это единственный здравый путь, если мы хотим восстановить электроэнергетику, и если мы хотим иметь электричество постоянно и круглосуточно. Ведь если сохранять действующую сегодня систему, поверьте, мы будем просто привыкать к отсутствию света", – уверен эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы прогнозируют сложную ситуацию с энергообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Но там выход видят только в повышении тарифа на свет для населения – утверждается, что это поможет провести ремонт поврежденного оборудования.

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