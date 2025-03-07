Энергосистема Украины находится под огромным давлением: почему приходится работать с повышенными нагрузками
Энергосистема Украины продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. Причина – удары России по энергообъектам страны. Впрочем, снизить нагрузку на систему можно – для этого следует экономно использовать электричество.
Об этом говорится в материале "Правительственного портала". Отмечается:
- Бережливое использование электроэнергии позволяет сократить потребление на 20-30%.
- Это поспособствует стабильной работе критически важной инфраструктуры: больниц, транспорта, водо- и теплообеспечения.
Как экономить электроэнергию
- Выходя из комнаты, следует обязательно выключать свет.
- Полностью отключать электроприборы, когда они не используются.
- Рационально использовать мощные электроприборы.
В часы пиковой нагрузки (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00) следует воздержаться от одновременного включения бойлеров, стиральных машин, обогревателей и кондиционеров.
- Переносить энергоемкие дела на дневное или ночное время, а также на выходные дни, когда нагрузка на систему меньше.
- Использовать энергоэффективные режимы бытовой техники.
Украинцев предупредили об отключениях света
В свою очередь, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что в ближайшее время в Украине может значительно ухудшиться ситуация с электроснабжением – причем даже несмотря на потепление. Дело в том, что на АЭС начнутся плановые ремонты, а в нынешних условиях выведение из сети блока на 1 000 МВт является существенным "ударом" по системе.
Соответственно, отключения света могут вернуться. Изменение ситуации, по его словам, следует ожидать уже в марте-апреле.
"Я не уверен, что можно будет без проблем заместить отсутствие такого энергоблока, тем более нескольких. Гидроресурс в этом году существенно меньше – следствие мягкой и бесснежной зимы", – признал Бойко.
Как сообщал OBOZ.UA, таким образом, снова актуальной становится покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
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