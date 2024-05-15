'Энергосистема не могла справиться': в 'Укрэнерго' объяснили причину внезапных отключений света

Вечером во вторник, 14 мая, по всей Украине были введены аварийные отключения света. Причиной этого стало резкое увеличение потребления электроэнергии, с которым энергосистеме не удалось справиться.

Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". По его словам, увеличение потребления электроэнергии, в частности, связано с похолоданием – могли повлиять обогреватели, которые включили украинцы. Также потребление всегда растет вечером по возвращении людей с работы.

"Сегодня на фоне определенного похолодания произошел рост потребления вечером, особенно резко это произошло около 21:00. И, соответственно, нам нужно было применить такие экстренные быстрые меры для балансировки энергосистемы, чтобы сохранить контроль над ситуацией", – сказал Кудрицкий.

Он отметил, что 14 мая увеличение потребления было таким, что энергосистеме не хватило импорта и ограничений промышленности, чтобы сбалансироваться. Поэтому пришлось привлечь к этим графикам и население – аварийные отключения коснулись около 10% бытовых потребителей Украины.

Глава "Укрэнерго" добавил, что из-за массированных обстрелов РФ энергетических объектов Украины электроэнергии сейчас не хватает. Для большого количества бытовых потребителей это могло проходить незаметно, но на самом деле дефицит электроэнергии в системе ощущается довольно давно.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения света. Сначала стало известно, что графики отключений были введены в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. Впоследствии они распространились по всей стране.

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