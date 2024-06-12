В Украине объявили об отключениях света 13 июня: когда не будет электроэнергии

В Украине 13 июня графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране. Лимиты потребления введены с 20:00 по 22:00. То есть с 00:00 до 20:00, а также с 22:00 до 24:00 отключений пока не планируется.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, согласно правительственному постановлению, не ограничивается", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление тока и их время действия во всех областях страны. Именно в эти временные промежутки действуют почасовые отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.

Например, как уже сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровская областях графики будут применяться с 20:00 до 22:00. Без света в эти часы будут только те потребители, у которых на это время запланировано отключение по графику. При этом энергетики предупредили, что ситуация может меняться.

При этом важно помнить: графики применяются только в указанное "Укрэнерго" время. Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.

Где искать свой график отключений света: список по регионам

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам экспертов, первая зима без отключений света возможна в Украине только в 2027-2028 годах. В результате российских терактов против украинской энергетики, сосредоточившихся на уничтожении генерирующих мощностей, энергетика страны оказалась в тяжелом положении.

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