В Украине объявили об отключениях света 13 июня: когда не будет электроэнергии
В Украине 13 июня графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране. Лимиты потребления введены с 20:00 по 22:00. То есть с 00:00 до 20:00, а также с 22:00 до 24:00 отключений пока не планируется.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, согласно правительственному постановлению, не ограничивается", – говорится в сообщении.
"Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление тока и их время действия во всех областях страны. Именно в эти временные промежутки действуют почасовые отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.
Например, как уже сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровская областях графики будут применяться с 20:00 до 22:00. Без света в эти часы будут только те потребители, у которых на это время запланировано отключение по графику. При этом энергетики предупредили, что ситуация может меняться.
При этом важно помнить: графики применяются только в указанное "Укрэнерго" время. Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
Где искать свой график отключений света: список по регионам
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам экспертов, первая зима без отключений света возможна в Украине только в 2027-2028 годах. В результате российских терактов против украинской энергетики, сосредоточившихся на уничтожении генерирующих мощностей, энергетика страны оказалась в тяжелом положении.
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