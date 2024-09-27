Энергетики обратились к украинцам: когда следует включать бытовую технику

В Украине 27 сентября не планируют вводить графики отключения электроэнергии. При этом энергетики обратились к украинцам с просьбой пользоваться мощной техникой в период с 10:00 до 16:00 (если есть такая возможность).

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"Меры ограничения потребления не планируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневное время – с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов – украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. Поэтому вечером сохраняется необходимость потреблять электроэнергию бережливо, не включая несколько мощных электроприборов одновременно.

"Что касается дневных часов – здесь ситуация другая. За последние годы в Украине существенно возросла доля солнечных электростанций в общем энергобалансе. Это произошло по двум причинам: 1 – количество и мощность СЭС существенно увеличилось; 2 – доля других видов генерации уменьшилась из-за последствий обстрелов". Кроме того, на уровень потребления днем оказывают существенное влияние так называемые "крышные" электростанции – то есть солнечные панели, которые массово устанавливают бытовые потребители и бизнес", – добавляют в "Укрэнерго".

При таких обстоятельствах наименьшая нагрузка на энергосистему сейчас фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых СЭС. Поэтому период с 10:00 до 16:00 – лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами и т.д.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния вроде бы отказалась от помощи Украине и больше не будет экспортировать ток. На самом деле, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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