Энергетики назвали правильную температуру для кондиционера: как не переплачивать за свет

Энергетики рекомендуют устанавливать кондиционер на уровне 24-26°C – именно такая температура обеспечивает комфорт, помогает избежать перерасхода электроэнергии и не создает чрезмерной нагрузки на сеть. Установка слишком низких показателей в 18-20°C заставляет прибор работать почти непрерывно, увеличивает счета за свет и может негативно влиять на состояние электрооборудования.

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Об этом пишет АО "Черкассыоблэнерго". Отмечается, что эффективность кондиционера зависит не только от его мощности или технических характеристик, но и от того, какую температуру устанавливает пользователь.

Многие люди ошибочно считают, что чем ниже температура на дисплее, тем быстрее и лучше охладится помещение. На самом деле такой подход часто приводит к лишним затратам электроэнергии и перегрузке оборудования.

Кондиционер относится к категории мощных электроприборов. Во время активной работы он потребляет значительный объем электроэнергии, особенно если установлена слишком низкая температура. В периоды аномальной жары тысячи или даже миллионы людей одновременно включают системы охлаждения, из-за чего нагрузка на электросети резко возрастает.

Самыми сложными для энергосистемы остаются дневные часы, когда температура воздуха достигает максимума, а также вечерний период с 18:00 до 23:00. Именно тогда люди возвращаются домой после работы и одновременно пользуются кондиционерами, бойлерами, стиральными машинами, электроплитами и другой бытовой техникой.

Особенно ощутимыми такие перегрузки могут быть в многоквартирных домах старой застройки, где внутридомовые сети проектировались десятки лет назад ине рассчитывались на современное количество энергоемких приборов.

Энергетики и специалисты по климатической технике советуют поддерживать в жилых помещениях температуру на уровне 24-26°C. Именно такой диапазон считается наиболее комфортным для большинства людей и одновременно позволяет избежать чрезмерного потребления электроэнергии.

Когда пользователь устанавливает на кондиционере 18-20 градусов, оборудование вынуждено работать почти непрерывно, пытаясь достичь заданного показателя. Из-за этого увеличивается нагрузка на компрессор, растет расход электроэнергии и сокращается ресурс самого устройства.

Кроме того, слишком большая разница между температурой на улице и в помещении может негативно влиять на самочувствие. Резкие перепады температур часто становятся причиной дискомфорта, головной боли, раздражения дыхательных путей или даже простудных симптомов.

Правильная настройка температуры – лишь один из способов экономии. Прежде всего, не стоит одновременно включать несколько мощных электроприборов. Если вместе работают кондиционер, бойлер, стиральная машина и другая техника, нагрузка на сеть значительно возрастает. Также рекомендуется:

не открывать окна во время работы кондиционера;

поддерживать стабильную температуру вместо постоянных изменений настроек;

выключать кондиционер во время длительного отсутствия дома;

не направлять поток холодного воздуха непосредственно на людей;

регулярно очищать или заменять фильтры;

использовать экономный режим ECO или ночной режим работы.

В периоды пикового потребления электроэнергии перегрузка сетей может иметь серьезные последствия. Прежде всего это срабатывание автоматических выключателей, перегрев проводки и аварийные отключения электроснабжения.

В старых домах риски еще выше, ведь электропроводка часто не соответствует современным нагрузкам. Постоянная работа мощной техники может приводить к ускоренному износу сетей и выходу из строя отдельных элементов электрооборудования.

Современные кондиционеры способны эффективно охлаждать помещение даже без экстремально низких температурных настроек. Оптимальный режим работы позволяет избегать лишних затрат электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на последние российские удары по энергетической инфраструктуре, в Украине не прогнозируется возвращение общенациональных графиков отключений электроэнергии ни сейчас, ни во время летней жары. В то же время локальные перебои со светом из-за атак РФ или ремонтных работ возможны.

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