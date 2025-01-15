Экстренные отключения света в Украине начали отменять: что происходит в энергосистеме и будут ли почасовые графики

В ряде регионов Украины 15 января утром были введены экстренные (они же аварийные) графики отключений света, но с 9 утра их начали отменять. При этом отключения были превентивными – такие зависят не от дефицита тока в системе, а от действий агрессора. Почасовые отключения при этом пока не планируются.

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О том, что происходит в энергосистеме, пишет OBOZ.UA. "Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения отменены", – сообщили в энергокомпании ДТЭК. Также ограничения больше не действуют в Кировоградской и Полтавской областях.

О применении графиков аварийных отключений официально сообщало "Укрэнерго", информацию также подтвердили и облэнерго. Свет без предупреждения отключали потребителям в 7 областях, это:

Харьковская;

Сумская;

Полтавская (отменены);

Запорожская;

Днепропетровская (отменены);

Донецкая (отменены);

Кировоградская (отменены).

Как уточняли в "Сумыоблэнерго",аварийные отключения применялись для пяти очередей – с 1-1 по 5-ю (напомним, во всех областях потребители теперь разделены на 6 очередей, каждая из которых делится еще на 2 подочереди). "Графики почасовых отключений не используются", – уточнили энергетики.

Кроме того, на Херсонщине в результате вражеских обстрелов были повреждены электросети. Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, по состоянию на утро 15 января полностью без электроснабжения поселка Зеленовка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное. "Объемы повреждений изучают специалисты. Как только позволит ситуация с безопасностью, они начнут аварийно-восстановительные работы", – уточнил Мрочко.

Министр энергетики Герман Галущенко при этом отмечал, что аварийные отключения 15 января вводились в превентивном режиме. "В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", – заявлял глава Минэнерго.

Напомним, превентивные отключения во время запуска вражеских ракет вводят, чтобы минимизировать возможные потери энергосистемы в случае новых разрушений. Цель – спасти уцелевшие объекты генерации и передачи электроэнергии.

Как уже объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, превентивные отключения вводят тогда, когда энергообъекты вынужденно снижают генерацию электричества в целях безопасности. А для балансировки энергосистемы в случае снижения производства должно пропорционально падать и потребление электричества.

"Энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии", – рассказал Коваленко.

Так как графики могут меняться неожиданно, за актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам при отключениях электроэнергии следует выключать технику из розеток и не включать все приборы сразу после возобновления питания. Для защиты от скачков напряжения следует установить реле напряжения, стабилизаторы или источники бесперебойного питания.

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