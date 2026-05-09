Долги ТКЭ перед "Нафтогазом" резко выросли: премьер заявила о разработке нового механизма компенсации тарифов

В Украине за последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ, обеспечивают украинцев теплом и горячей водой) за газ перед "Нафтогазом" выросли более чем вдвое. Если раньше долг составлял около 60 млрд грн, то сейчас эта сумма приблизилась к 150 млрд грн.

Кабинет министров поручил разработать механизмы компенсации разницы в тарифах. Это должно улучшить финансовое состояние "Нафтогаза". Об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

"За последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго, в том числе из прифронтовых областей, перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое – примерно с 60 млрд грн до почти 150 млрд грн. Правительство поручило наработать механизмы компенсации разницы в тарифах. Рассматриваем несколько источников: средства госбюджета, помощь ЕС и международных партнеров, а также дивиденды других государственных компаний", – заявила Свириденко.

Ранее стало известно, что Харьков вырвался в лидеры Украины по объему задолженности. Долги коммунальных предприятий за электроэнергию. Из 12,16 млрд грн, которые задолжали предприятия водоснабжения и водоотведения по всей стране 4,55 млрд грн должны харьковские коммунальщики (из них 4,5 млрд грн – "Харьковводоканал".

Кроме того, значительная доля долгов – за распределение электроэнергии. Они составляют 1,1 млрд грн и почти полностью сформированы тем же "Харьковводоканалом". Тогда как общий долг по этой услуге по всей стране – 1,32 млрд грн.

Таким образом, в целом Харьков задолжал более 44 млрд грн. Это сформированная годами системная модель, где каждое звено не платит другому, формируя при этом цепь взаимной задолженности. И с каждым годом ситуация только ухудшается.

"Всегда надо знать ответ на простой вопрос – кто же по концу платит за "банкет"?! Если это государственный бюджет в данном случае – это тоже ответ! Просто надо об этом честно говорить!", – пишет первый заместитель председателя парламентского комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертом квартале 2025 года украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.

