До 14 часов без света в сутки: в Украине изменили график отключений электроэнергии

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины круглосуточно применяются жесткие почасовые отключения электроэнергии в жестком режиме. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет по-прежнему будет отсутствовать 14 часов. Изначально предполагалось, что ограничения смягчаться по сравнению с предыдущими сутками, однако после 10:00 стало известно, що отключения вновь затронут до трех четвертей потребителей одновременно (4 из 6 групп).

Видео дня

Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей, а непогода обесточила 16 населенных пунктов на Кировоградщине. О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 11 ноября: главное, что нужно знать

Отключения были введены в объеме о т 2 до 3,5 очередей – это чуть меньше, чем накануне. Однако позже прогноз изменился и самые жесткие отключения в середине дня будут применяться уже к 4 очередям .

– это чуть меньше, чем накануне. Однако позже прогноз изменился и самые жесткие отключения в середине дня будут применяться . Для бизнеса и промышленности в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.

в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения. Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

– украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Самые тяжелые графики 11 ноября – у очередей 5.1 и 5.2. Они имеют по 14 часов без света в сутки. Самое длинное одноразовое отключение – 7,5 часов подряд (12:30-20:00).

Киевская область

Наибольшую нагрузку снова имеют очереди 5.1 и 5.2. Они остаются без света около 14,5 часов в сутки. Их самое длинное отключение длится 8 часов подряд.

Хмельницкая область

Потребителям сообщили, что подочередь 5.2. будет запитана раньше, чем ожидалось, – в 10:00, а подочередь 1.1. не будет выключаться с 11:00 до 12:00. При этом в целом график выглядит так:

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение:

1.1 00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00

00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00 1.2 00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00

00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00 2.1 00:00 – 02:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00

00:00 – 02:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00 2.2 00:00 – 02:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00

00:00 – 02:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00 3.1 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 24:00

02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 24:00 3.2 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 21:00; 22:00 – 24:00

02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 21:00; 22:00 – 24:00 4.1 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00

02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00 4.2 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00

02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00 5.1 05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00

05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00 5.2 05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00

05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00 6.1 05:00 – 09:00; 12:00 – 19:00

05:00 – 09:00; 12:00 – 19:00 6.2 05:00 – 09:00; 12:00 – 19:00

Одесская область

Около 14 500 потребителей остаются без электричества после ночного обстрела. С утра по резервным схемам удалось запитать 1600 семей. Для всех остальных действуют графики.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00 1.2 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30

00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30 2.1 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:30 – 20:30

01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:30 – 20:30 2.2 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 20:00

01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 20:00 3.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:00, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30

00:00 – 02:00, 08:00 – 12:00, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30 3.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 11:30, 13:30 – 17:00, 19:00 – 21:30

00:00 – 02:00, 08:00 – 11:30, 13:30 – 17:00, 19:00 – 21:30 4.1 03:00 – 05:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 18:00, 19:30 – 21:30

03:00 – 05:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 18:00, 19:30 – 21:30 4.2 03:00 – 05:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 24:00

03:00 – 05:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 24:00 5.1 05:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 24:00

05:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 24:00 5.2 05:00 – 07:00, 11:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 21:30 – 24:00

05:00 – 07:00, 11:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 21:30 – 24:00 6.1 02:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 14:00 – 17:30, 19:30 – 21:30

02:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 14:00 – 17:30, 19:30 – 21:30 6.2 02:00 – 04:30, 07:00 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00

Черниговская область

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался один из самых сложных отопительных сезонов. На этот раз враг атакует не только объекты электрической, но и газовой инфраструктуры. И хотя сценарии полных блэкаутов маловероятны, украинцам стоит быть готовыми к значительным перерывам в отоплении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!