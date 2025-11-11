До 14 часов без света в сутки: в Украине изменили график отключений электроэнергии
Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины круглосуточно применяются жесткие почасовые отключения электроэнергии в жестком режиме. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет по-прежнему будет отсутствовать 14 часов. Изначально предполагалось, что ограничения смягчаться по сравнению с предыдущими сутками, однако после 10:00 стало известно, що отключения вновь затронут до трех четвертей потребителей одновременно (4 из 6 групп).
Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей, а непогода обесточила 16 населенных пунктов на Кировоградщине. О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 11 ноября: главное, что нужно знать
- Отключения были введены в объеме от 2 до 3,5 очередей – это чуть меньше, чем накануне. Однако позже прогноз изменился и самые жесткие отключения в середине дня будут применяться уже к 4 очередям.
- Для бизнеса и промышленности в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
- Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Самые тяжелые графики 11 ноября – у очередей 5.1 и 5.2. Они имеют по 14 часов без света в сутки. Самое длинное одноразовое отключение – 7,5 часов подряд (12:30-20:00).
Киевская область
Наибольшую нагрузку снова имеют очереди 5.1 и 5.2. Они остаются без света около 14,5 часов в сутки. Их самое длинное отключение длится 8 часов подряд.
Хмельницкая область
Потребителям сообщили, что подочередь 5.2. будет запитана раньше, чем ожидалось, – в 10:00, а подочередь 1.1. не будет выключаться с 11:00 до 12:00. При этом в целом график выглядит так:
Харьковская область
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение:
- 1.1 00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00
- 1.2 00:00 – 02:00; 08:00 – 09:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00
- 2.1 00:00 – 02:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00
- 2.2 00:00 – 02:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 22:00
- 3.1 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 12:00 – 15:00; 18:00 – 24:00
- 3.2 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 21:00; 22:00 – 24:00
- 4.1 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00
- 4.2 02:00 – 05:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 18:00; 22:00 – 24:00
- 5.1 05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00
- 5.2 05:00 – 09:00; 09:00 – 12:00; 15:00 – 19:00
- 6.1 05:00 – 09:00; 12:00 – 19:00
- 6.2 05:00 – 09:00; 12:00 – 19:00
Одесская область
Около 14 500 потребителей остаются без электричества после ночного обстрела. С утра по резервным схемам удалось запитать 1600 семей. Для всех остальных действуют графики.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
- 1.2 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
- 2.1 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:30 – 20:30
- 2.2 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 20:00
- 3.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:00, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30
- 3.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 11:30, 13:30 – 17:00, 19:00 – 21:30
- 4.1 03:00 – 05:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 18:00, 19:30 – 21:30
- 4.2 03:00 – 05:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 24:00
- 5.1 05:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 24:00
- 5.2 05:00 – 07:00, 11:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 21:30 – 24:00
- 6.1 02:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 14:00 – 17:30, 19:30 – 21:30
- 6.2 02:00 – 04:30, 07:00 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
Черниговская область
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался один из самых сложных отопительных сезонов. На этот раз враг атакует не только объекты электрической, но и газовой инфраструктуры. И хотя сценарии полных блэкаутов маловероятны, украинцам стоит быть готовыми к значительным перерывам в отоплении.
