Действуют графики отключений, но городской транспорт будет работать: что происходит на Тернопольщине после сильнейшей атаки РФ на энергетику

В Тернополе 27 ноября общественный транспорт будет работать по графику – но в определенное время. Предварительно – утром и после 16:00. Причина такого решения – необходимость экономии электроэнергии во время восстановления электроснабжения региона после наихудшей атаки российскими БПЛА за все время полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Ведь несмотря на то, что уже запитаны все объекты критической инфраструктуры, для жителей региона действуют графики отключений света.

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О графике работы общественного транспорта сообщил мэр Терноаоля Сергей Надал. Он отметил: время прибытия можно отследить онлайн через ДеТранспорт (систему отслеживание движения транспорта).

"27.11 общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности Тернополя. Для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно с утра и после 16:00. Время прибытия можно отследить онлайн через ДеТранспорт. Надеюсь, что энергетики возобновят электроснабжение для стабильной работы города", – говорится в сообщении.

В то же время, 27 ноября в течении всех суток в Тернопольской области будет действовать график отключения света. Впрочем, ограничивать подачу энергии будут не всем потребителям сразу – отключения будут происходить по очередям.

Напомним: в ночь на 26 ноября россияне повредили объект энергетической инфраструктуры Тернополя, из-за чего город остался практически без света. По словам Надала, с подобным Тернополь до сих пор не сталкивался. Поэтому сложившаяся ситуация является худшей с начала полномасштабной агрессии России.

"Она хуже всех предыдущих периодов, но я думаю, если работа будет идти там и дальше, то сможем восстановить и справиться. Все объекты инфраструктуры будут работать", – подчеркнул он.

Позже Надал рассказал, что в городе полностью восстановлено водоснабжение. Кроме того, открыты пункты обогрева, котельные работают от сети или генераторов.

В то же время из-за того, что пункты подачи горячей воды тоже получают электроэнергию от облэнерго по графику (2 часа через 8 часов), подача горячей воды временно остановлена.

При этом детские садики и школы Тернополя в среду будут работать в обычном режиме – часть с электроснабжением, часть на генераторах. Уличное освещение же в городе будет работать в экономном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, при благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии на 3-4 часа. Этот сценарий считают базовым, и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы. В то же время в случае реализации кризисного сценария энергетика страны будет работать на грани, а значит, увеличится количество аварийных отключений, а почасовые графики станут привычным явлением.

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